A Uomini e Donne mai niente è scontato, e quanto accaduto nella registrazione di ieri, lunedì 22 settembre, ne è una chiara dimostrazione. Al Trono Classico, infatti, c’è stato un colpo di scena inaspettato, in quanto una corteggiatrice di Flavio Ubirti ha avuto da Maria De Filippi la proposta a salire sul trono, ovvero, Sara Gaudenzi. Cosa avrà risposto la ragazza? Ma non è tutto, anche al Trono Over non sono mancati momenti degni di nota.

Colpo di scena al Trono Classico di Uomini e Donne: Sara Gaudenzi diventa tronista

Le anticipazioni della registrazione del 22 settembre di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che al Trono Classico si è verificato un evento piuttosto raro, non isolato, ma comunque molto poco frequente. Si è partiti dal percorso di Flavio Ubirti. Il tronista ha discusso animatamente con la corteggiatrice Sara Gaudenzi, al punto che quest’ultima ha preso la drastica decisione di abbandonare lo studio. Prima che potesse concretizzare la sua intenzione, però, Maria De Filippi l’ha fermata e le ha chiesto se volesse diventare la nuova tronista di UeD. Sara, senza pensarci troppo sopra, ha deciso di accettare, così habemus nuova tronista donna che si accomoderà al fianco di Flavio e di Cristiana Anania, nella speranza che questo trono sia più fortunato di quello di Rosario, considerando come è andata a finire.

Successivamente, poi, si passa a vedere l’esterna che Flavio ha fatto con l’altra corteggiatrice Nicole Belloni, la quale è un’ex tentatrice di Temptation Island. Per quanto riguarda Cristiana Anania, invece, la ragazza ha deciso di portare in esterna Federico. Il corteggiatore ha attaccato Jakub Bakkour. Secondo il punto di vista del ragazzo, il suo rivale sta solamente prendendo in giro la tronista poiché, in realtà, non è affatto interessato a lei.

Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne: ripensamenti e decisioni

Passando alle vicende del Trono Over, invece, le anticipazioni della registrazione del 22 settembre di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani ha deciso di uscire di nuovo con Mario Lenti. I due, però, hanno precisato di voler semplicemente coltivare un’amicizia, ma non hanno nessuna intenzione di tornare a uscire con interessi differenti. Magda, dal canto suo, ha deciso di andare avanti e di cimentarsi nella conoscenza di un altro cavaliere, ovvero, Sebastiano Mignosa.

Si è passati, poi, a Federico Mastrostefano. Il giovane si sta dando molto da fare in questa nuova esperienza a Uomini e Donne, sta di fatto che è uscito anche con Barbara De Santi. Le cose tra i due, però, non hanno preso la piega desiderata, sta di fatto che hanno deciso di interrompere. Federico, poi, ha deciso di chiudere la conoscenza anche con un’altra dama, ovvero, Rosanna Siino. Anche per Valentina c’è stato lo stesso epilogo. L’unica dama che ha la meglio è Agnese De Pasquale. I due, così, continuano la conoscenza in maniera quasi del tutto esclusiva, almeno per il momento.