Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata una discussione molto accesa tra Gemma Galgani e Magda. Restando sempre in tema di Trono Over, poi, al centro dell’attenzione ci è finita nuovamente Cinzia Paolini, la quale è stata attaccata da più esponenti del parterre maschile.

Scontri al Trono Over di Uomini e Donne: duro scontro tra Gemma e Magda

Oggi a Uomini e Donne si è partiti dalle dinamiche del Trono Over. Gemma Galgani ha subito avuto uno screzio con Magda, in quanto anche lei sta uscendo con Mario Lenti. La dama nuova non ha perso occasione per punzecchiare la Galgani stringendole la mano appena l’ha vista e facendole delle faccette. Questo le ha subito fatto guadagnare la simpatia di Tina Cipollari, che si è complimentata con lei per lo spirito con il quale sta prendendo tutta la situazione.

L’ostilità tra le due donne si è acuita dopo la messa in onda dell’esterna tra Mario e Magda durante la quale la donna ha ironizzato sull’età della sua rivale, ma non solo. Nel corso dell’esterna i due hanno mostrato anche una certa affinità, sta di fatto che si sono scambiati anche dei baci a stampo. Tornata l’attenzione in studio, infatti, le due donne hanno iniziato a litigare in maniera molto pesante urlando e sbraitando in dialetto romanesco, al punto che che Gemma ha imitato la sua compagna di parterre.

Ad ogni modo, anche tra Mario e Magda c’è stato uno screzio. La donna ha accusato il cavaliere di essere stato poco carino dal momento che non si è interessato a lei dopo aver fatto in auto un viaggio da sola di oltre 50 km. Al termine del confronto, poi, Maria De Filippi ha chiesto a Lenti con chi volesse ballare e lui ha scelto Magda, dicendo che Gemma dovesse calmarsi un po’ dopo lo show fatto poco prima.

Cinzia e Rocco svelano momenti di intimità, la dama viene nuovamente attaccata

Al centro dell’attenzione, poi, ci sono finiti Rocco e Cinzia Paolini. I due hanno raccontato di essersi avvicinati molto, di essersi baciati e di aver trascorso delle ore insieme in hotel. Lei è stata piuttosto vaga in merito a quanto accaduto realmente, mentre lui, dopo varie esortazioni da parte dei presenti, ha ammesso di aver fatto l’amore con la donna. Durante il confronto tra i due, però, è intervenuto Sebastiano Mignosa dando della falsa alla sua interlocutrice. Cinzia ha perso le staffe ed ha invitato il suo ex a farsi gli affari propri e a non intervenire più quando si parla delle sue frequentazioni. L’uomo, non si è fermato affatto, anzi, ha continuato a sbugiardare la dama, come se quanto accaduto ieri non bastasse, dicendo che il giorno prima del ritorno di lei a UeD gli aveva detto che fosse lui il suo uomo ideale. Lei, ovviamente, ha provato a smentire.

Ad attaccare Cinzia, poi, ci ha pensato anche Antonio, il quale ha criticato la donna per alcuni suoi comportamenti assunti nei suoi confronti. Lei è stata molto dura nei suoi riguardi, prendendolo in giro anche per la sua età avanzata. A fronte di tutto questo show, Rocco è stato chiamato ad esprimere le sue sensazioni a riguardo. Il cavaliere ha ammesso di essere in fase di valutazione allo scopo di capire se la dama sia davvero falsa come la dipingono tutti, oppure no.