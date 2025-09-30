Blocchi movimentati, sospetti e liti accese sono stati gli ingredienti della puntata di oggi di Uomini e Donne. Si è partiti dal Trono Over, per poi passare alle dinamiche del Trono Classico, che hanno visto Cristiana Anania mettere in dubbio un suo corteggiatore.

Relazioni intricate al Trono Over di Uomini e Donne, Cinzia Paolini sbugiardata

La puntata del 30 settembre di Uomini e Donne è cominciata con un blocco piuttosto movimentato. Alessio Pili Stella è uscito con due dame, Federica e Venera. Quest’ultima, però, nel momento in cui ha appreso la cosa, ha ammesso di non essere più sicura se voler andare avanti oppure no. Federica, invece, si è mostrata decisamente più sciolta, sta di fatto che ha svelato di voler uscire con Federico Mastrostefano. Quest’ultimo, inoltre, sta frequentando anche Rosanna Siino, tuttavia, ha rivelato di non essere riuscito a baciarla in esterna in quanto si sente un po’ bloccato. In merito a Rosanna, la donna sta conoscendo anche Francesco.

Spazio poi a Cinzia Paolini, la quale sta uscendo con Rocco, con cui ha ammesso di essersi trovata molto bene in esterna. La donna, poi, ci ha subito tenuto a puntualizzare di essere stata lei a pagare nel corso di un’uscita fatta con il cavaliere, per togliersi da dosso l’immagine di quella che è alla ricerca di un uomo che la mantenga. Tina Cipollari non le ha risparmiato critiche per questa uscita. Ad un certo punto, poi, Maria, con un po’ di imbarazzo, ha dichiarato di dover ospitare in studio un ex della dama, ovvero, Sebastiano Mignosa, il quale ha delle cose da dire sulla donna. L’uomo ha svelato che questa estate i due si siano visti e siano stati anche a letto insieme, cosa che lei ha omesso alla redazione, dicendo di non averlo rivelato in quanto gli autori non gliel’avessero chiesto. Maria De Filippi è apparsa piuttosto irritata dal comportamento della donna reputando del tutto strano che gli autori non facessero domande così importanti. Cinzia ha provato in tutti i modi a tergiversare, ma è stata inchiodata da Gianni Sperti che, in maniera alquanto diretta, le ha dato della bugiarda. La situazione è degenerata nel giro di poco tempo e gli animi si sono infuocati. La De Filippi, satura della situazione, ha chiuso l’argomento facendo ballare Cinzia e Rocco.

Cristiana mette in dubbio un corteggiatore, Flavio Ubirti attaccato da una corteggiatrice

Dopo questo intreccio di coppie, la parola è passata a Guido Ricci e Gloria Nicoletti. Maria De Filippi ha notato che il cavaliere stesse guardando la sua ex, e lui non ha negato, tuttavia, ha rivelato di aver notato che i suoi sguardi siano ricambiati. A seguire si è passati ai tronisti. Cristiana Anania è uscita con Jakub Bakkour e durante l’esterna gli ha comunicato di essere attratta da lui esteticamente, ma ancora non ha capito se sia sincero oppure no, poiché i suoi modi di fare risultano a volte ambigui. Un corteggiatore è insorto dicendosi alquanto spiazzato dal fatto che Cristiana abbia deciso di dare credito ad un ragazzo come Jakub, che non sembra rispecchiare il prototipo di persona descritto da lei nel suo video di presentazione.

Flavio Ubirti ha portato in esterna nuovamente Martina, cosa che ha lasciato spiazzata Maria De Filippi. Ad ogni modo, l’uscita è andata molto bene. In certi momenti è sembrato addirittura che i due fossero prossimi ad un bacio che, tuttavia, non è scattato. In studio, poi, Tina Cipollari è intervenuta per complimentarsi con Flavio per la sua bellezza, che ha avuto modo di apprezzare dato che l’esterna si è svolta in piscina. Per contro, invece, Sara Gaudenzi è intervenuta per criticare i modi di fare del tronista, che sembrano essere un po’ troppo pacati e monotoni.