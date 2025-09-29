Altra settimana di messe in onda di Uomini e Donne, le anticipazioni relative ai giorni che vanno dal 29 settembre al 3 ottobre rivelano che ci saranno momenti molto concitati soprattutto al Trono Over. Nello specifico, ci saranno delle discussioni molto accese tra alcune dame e cavalieri, mentre Gemma Galgani perderà la testa per uno spasimante, ma non solo. Anche al Trono Classico non mancheranno momenti degni di nota, specie per quanto riguarda il trono di Flavio Ubirti.

Anticipazioni settimanali Uomini e Donne Trono Over: Gemma pazza di Mario, Guido spiazza Gloria

Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 29 settembre al 3 ottobre riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gemma Galgani uscirà con Antonio, ma dopo poco tempo ammetterà di non essersi trovata bene con lui, pertanto lo liquiderà. A seguire, poi, uscirà con Mario, un nuovo cavaliere che la colpirà moltissimo. I due usciranno, ma la donna subito scoprirà che lui non è intenzionato a darle l’esclusiva, sta di fatto che uscirà anche con un’altra donna, nello specifico Magda. Gemma, naturalmente, rimarrà molto male e darà luogo ad uno scontro molto acceso con la sua rivale. Intanto, la Galgani continuerà a conoscere anche Pasquale.

Passando a Gloria Nicoletti, invece, la dama uscirà con Francesco, con il quale si scambierà anche un bacio a stampo. Guido Ricci, nel frattempo, le dirà di essere innamorato di lei ma, nel frattempo, chiederà anche il numero ad Agnese De Pasquale, la quale lo rifiuterà. Nel frattempo, anche Francesco uscirà con Agnese, che a sua volta uscirà anche con Roberto. Alessio Pili Stella, dal canto suo, uscirà con Francesca, con la quale ci sarà anche un bacio, ma questo non gli impedirà di conoscere anche altre dame. Tiziana uscirà con Rocco. Questo scatenerà la reazione di Antonio, il quale attaccherà la donna dandole della falsa.

Alessio contro Rosanna, Cinzia viene smascherata e scoppia il caos

Federico Mastrostefano uscirà con Francesca e Rosanna Siino. Con la prima si troverà piuttosto bene, mentre con la seconda paleserà alcune difficoltà avute nell’approcciarsi a lei, specie dal punto di vista fisico. A seguire, poi, Rosanna si renderà protagonista di una discussione molto accesa con Alessio, il quale rivangherà alcune faccende legate a Giuseppe Molonia. Maria De Filippi, però, subito bloccherà il dibattito dicendo di non parlare più del cavaliere dato che non fa più parte del parterre.

Nel corso delle puntate di Uomini e Donne della settimana che va dal 29 settembre al 3 ottobre, poi, vedremo anche che una dama sarà smascherata. Tutto avrà inizio nel momento in cui arriverà in studio Sebastiano Mignosa. Il cavaliere rivelerà che Cinzia Paolini questa estate lo ha cercato, i due si sono visti e sono stati a letto insieme. La donna, poi, ha omesso questa cosa alla redazione e in studio scoppierà il caos. Soprattutto gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari attaccheranno profondamente la donna. Alla fine, poi, Cinzia rimarrà in studio e ballerà con Rocco.

Spoiler Trono Classico UeD: Flavio attaccato, Cristiana dubita di un corteggiatore

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della settimana rivelano che Flavio Ubirti uscirà con Martina Cardamone. I due faranno un’esterna in piscina, dato che lei è appassionata di nuoto. I due si troveranno molto bene. Successivamente, poi, il tronista uscirà anche con Denise ed anche con lei le cose procederanno bene. Per contro, però, il ragazzo avrà uno scontro molto acceso con un’altra ragazza, la quale lo accuserà di essere “moscio”. Lui le dirà che, se pensa questo, può anche andare via. Lei, in un primo momento, penserà di farlo, ma poi tornerà sui suoi passi e resterà in studio.

Cristiana Anania uscirà con Jakub Bakkour. La ragazza, però, accuserà il giovane di sembrare il classico bello che non balla, ragion per cui ammetterà di non fidarsi molto di lui. Per contro, invece, porterà in esterna Manuel, e le cose con quest’altro corteggiatore andranno decisamente meglio.