Uomini e Donne ha riaperto i battenti con le registrazioni. Due sono state effettuate la scorsa settimana, una ieri (qui quello che è accaduto) e la quarta è prevista per oggi pomeriggio. Di vicende ne sono già successe abbastanza. Per quanto riguarda il Trono Classico, però, un fatto un po’ atipico che si sta verificando riguarda il percorso di Flavio Ubirti. Il ragazzo pare sia rimasto ammaliato da una corteggiatrice in particolare, ovvero, Martina Cardamone. Il tronista ha deciso di focalizzarsi solo su di lei portandola già per due volte consecutive in esterna. Ma chi è la ragazza che ha fatto perdere la testa al giovane?

Ecco chi è Martina Cardamone di Uomini e Donne: lavoro, social, vita privata e curiosità

Martina Cardamone è una delle corteggiatrici di questa edizione di Uomini e Donne. La ragazza ha subito colpito Flavio Ubirti, al punto da riuscire a guadagnarsi le prime due esterne con lui. Soprattutto nel corso di quella di cui si è parlato nella registrazione di ieri, i due sono stati molto vicini, complice anche la location, ovvero, una piscina. Ma cosa si sa di Martina?

A dare qualche informazione sulla corteggiatrice è stato Lorenzo Pugnaloni. Dal punto vi sta estetico, Martina ha i capelli scuri e lisci, un corpo longilineo e una carnagione piuttosto scura. Lei non appartiene al mondo della televisione o dello spettacolo, e non è neppure particolarmente attiva sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, è costituito solo da 120 post, mentre i follower sono poco più di 4.000, mentre le persone che segue lei non arrivano neppure a 1.000. Il profilo è comunque privato.

Per quanto riguarda TikTok, invece, lì Martina sembra essere un po’ più attiva, sta di fatto che sono presenti alcuni video in cui balla, mostra i suoi look e le sue serate in discoteca. A quanto pare, dunque, è una ragazza molto comune, a cui piace divertirsi andare in giro con gli amici. Sempre mediante i social Martina ha fatto sapere ai suoi fan di essere una modella e di essere una ragazza molto avventurosa, amante dell’arte e della fotografia.

Perché ha colpito così tanto Flavio Ubirti? Colpo di fulmine o fuoco di paglia?

Non ci sono molte informazioni, invece, in merito alla vita privata di Martina. Dai social non ci sono contenuti inerenti possibili passate relazioni. Questo, dunque, dimostra il fatto che la ragazza sia molto riservata. Forse anche questa è una delle caratteristiche che ha subito colpito Flavio Ubirti che, durante la scorsa esterna fatta con la giovane ha dichiarato: “Mi ha preso molto di primo acchito“.

Adesso, però, bisogna attendere le prossime puntate per capire se le cose proseguiranno e cresceranno sempre di più, oppure se il tutto si rivelerà un fuoco di paglia. Questo pomeriggio ci sarà una nuova registrazione di UeD, dunque, non resta che attendere per vedere cosa succederà.