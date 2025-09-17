Come tutti i fan appassionati di Uomini e Donne avranno saputo dalle anticipazioni della registrazione di ieri, Rosario Guglielmi è stato cacciato dal Trono di UeD. La sua ex Lucia Ilardo lo ha sbugiardato raccontando pubblicamente di essere stata a letto con lui pochi giorni prima le riprese. Come se non bastasse, però, in queste ore stanno trapelando altri retroscena e indiscrezioni in merito a quanto accaduto. Inoltre, Andrea Marinelli, ex tentatore di Temptation Island, il quale è uscito con Ilaria, ha rotto il silenzio su questa intricata faccenda.

Perché Lucia Ilardo ha deciso di smascherare Rosario Guglielmi a Uomini e Donne: il retroscena

Nel corso della registrazione di ieri di UeD, Rosario Guglielmi ha abbandonato il Trono a seguito dell’intervento della sua ex Lucia Ilardo la quale ha raccontato di essere stata a letto con lui pochi giorni fa. Il tutto si è consumato quando lei si è recata da lui per prendere i suoi effetti personali da casa dell’ex.

Dopo questo episodio, Rosario pare abbia chiesto alla ragazza di mantenere il segreto proprio per potersi vivere l’esperienza a Uomini e Donne. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, pare che sia stato proposto alla giovane di scendere a corteggiare Rosario, ma lui si sarebbe opposto. Questo, dunque, avrebbe spinto Lucia a vendicarsi smascherando il suo ex durante la registrazione di Uomini e Donne.

Rosario aveva anche un altro flirt nascosto alla redazione? Cosa è emerso

Questo, però, non sembra essere l’unico retroscena sulla faccenda. L’influencer Deianira Marzano ha portato alla luce altri dettagli sui comportamenti assunti da Rosario prima della sua salita su Trono che, chiaramente, teneva nascosti alla redazione. Pare che il giovane abbia avuto un flirt anche con un’altra ragazza, con la quale sarebbe stato beccato sulla spiaggia.

Lui stesso avrebbe chiesto alle persone a conoscenza di questa faccenda di insabbiare tutto per non pregiudicare il suo percorso a UeD. La stessa Deianira aveva deciso di credere alla buona fede del giovane non riportando questa indiscrezione. Adesso, però, alla luce di quanto accaduto, è apparso inevitabile raccontare tutto.

Le parole dell’ex tentatore Andrea sulla cacciata di Rosario dal Trono di UeD

A gettare pepe sulla faccenda, poi, ci ha pensato l’ex tentatore di Temptation Island Andrea Marinelli. Il giovane, che ha frequentato per un periodo Lucia, ha parlato ai microfoni di Lollo Magazine ed ha commentato le ultime dinamiche in maniera alquanto sarcastica. Nel dettaglio, ha detto di reputare il tutto molto divertente in quanto Lucia si arrabbiò molto con lui, quando fu lui a raccontare dei loro incontri all’insaputa di Rosario. La ragazza disse che avrebbe preferito che ne parlassero prima insieme a quattr’occhi. Ebbene, quando le scarpe hanno cominciato ad andare strette a lei, si è comportata allo stesso identico modo suo.

Secondo il punto di vista di Andrea, Lucia potrebbe essere stata invidiosa dell’opportunità data a Rosario invece che a lei, così ha deciso di vendicarsi. O, probabilmente, lo scopo di Lucia era quello di dimostrare di non essere solamente lei la cattiva, ma anche il suo ex ha degli scheletri nell’armadio. Ad ogni modo, il fatto che Rosario si sia fatto rovinare ancora una volta da lei ha un non so che di comico.