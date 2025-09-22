L’attesa è finalmente giunta al termine, sta di fatto che oggi, lunedì 22 settembre, riapriranno i battenti di Uomini e Donne anche dal punto di vista delle messe in onda. Dopo quasi un mese dall’inizio delle registrazioni della nuova edizione, Maria De Filippi si accinge a riaprire le porte al pubblico di Canale 5, come di consueto sempre alle 14:45. Le anticipazioni di UeD della settimana che va dal 22 al 26 settembre rivelano che verranno mostrati i contenuti delle prime due registrazioni, che si sono tenute il 26 e 27 agosto. Vediamo tutto quello che succederà.

Le anticipazioni di UeD di inizio settimana: confronti e Gemma nel mirino

Nella prima settimana di messe in onda di Uomini e Donne assisteremo già a dei colpi di scena e dei momenti molto concitati. La prima puntata comincerà con in consueto saluto di Maria De Filippi agli opinionisti, Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tiniì Cansino, e a tutti e due i parterre del Trono Over, In primo luogo si partirà da Gemma Galgani e Tina non potrà fare a meno di ironizzare su quanto accaduto questa estate, ovvero, sul fatto che la dama abbia deciso di lavorare come cameriera in un ristorante. Poi si passerà ad un confronto con Arcangelo e Marina. Gemma si arrabbierà con il cavaliere accusandolo di averle fatto delle avances questa estate. Arcangelo, infatti, nel corso di un’intervista aveva dichiarato che sarebbe stato disposto a prendere un caffè con la dama. Gemma, però, in studio replicherà dicendo che, se non ha intenzione di andare oltre con lei, non ha alcun senso il caffè.

In studio, poi, arriveranno come ospiti Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone per raccontare come stia procedendo la loro vita da genitori. Anche Rosanna Siino e Giuseppe Molonia saranno ospiti, ma per loro l’epilogo è stato decisamente più triste. I due, infatti, si sono lasciati. Giuseppe ha trovato un’altra persona lontano dalle telecamere, sta di fatto che lascerà il programma, mentre Rosanna rimarrà. Tra i grandi ritorni, poi, ci saranno anche quelli di Diego Fazio, ex volto di Temptation Island, e Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne.

Passando al Trono Classico, invece, saranno presentati i primi due tronisti, ovvero, Flavio Ubirti e Cristiana Anania. I due conosceranno per la prima volta i corteggiatori e le corteggiatrici e Tina ironizzerà sul fatto che non ci sia nessuno di interessante. Maria, allora, chiederà ad un ragazzo in particolare di mostrarsi, in quanto molto bello a suo avviso, e si scoprirà che anche lui era un ex volto di Temptation Island, ma Tina continuerà a rimanere ferma sulla sua posizione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Spoiler ultimi giorni della settimana: Tina dà di matto, prime uscite e eliminazioni

Negli ultimi giorni della settimana che va dal 22 al 26 settembre di Uomini e Donne, invece, assisteremo ad un nuovo blocco dedicato a Gemma Galgani. La dama inizierà a conoscere un cavaliere di nome Pasquale. L’uomo finirà subito nel mirino per aver detto delle frasi poco carine su Tina Cipollari, arrivando addirittura a definirla un po’ cicciottella. L’opinionista non si risparmierà e darà luogo alla prima sfuriata dell’edizione.

Successivamente, poi, si passerà a Gloria Nicoletti e Guido Ricci. I due racconteranno i motivi che li hanno spinti a prendere la decisione di lasciarsi. Anche Cinzia e Antonio racconteranno di aver deciso di chiudere la conoscenza. Federico Mastrostefano mostrerà interesse per Rosanna Siino, ma la dama gli darà un due di picche preferendo uscire con un nuovo cavaliere che si chiama Simone.

In merito alle vicende del Trono Classico di UeD, invece, i tronisti inizieranno a fare le loro prime esterne, ma le conoscenze saranno naturalmente ancora agli albori. Due uscite in particolare saranno degne di nota, ovvero, quella tra Flavio e una ragazza e quella tra Cristiana e Federico. I primi due diranno di nutrire un feeling reciproco molto interessante. Entrambi i tronisti procederanno con alcune eliminazioni. Il corteggiatore Jakub Bakkour sarà ancora presente ma non verrà portato fuori al momento.