La registrazione del 15 settembre di Uomini e Donne è stata decisamente movimentata. Tra i vari avvenimenti degni di nota c’è stato il ritorno nel parterre di Barbara De Santi. La donna ha avuto un confronto molto acceso con Ruggiero D’Andrea, il quale ha fatto delle confessioni importanti in merito a quanto accaduto in questi mesi. Passando a Gemma Galgani, invece, la dama ha chiuso con Mario, dando luogo ad un siparietto alquanto imbarazzante. Anche al Trono Classico non sono mancate le liti e i colpi di scena.

Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne: ritorni, confronti, scelte e prese in giro

Nel corso della registrazione del 15 settembre di Uomini e Donne, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, si è partiti da Gemma Galgani. La dama ha discusso con Mario Lenti, fino ad arrivare al punto di chiudere la conoscenza. La torinese, però, ha perso il controllo ed ha iniziato a criticare il cavaliere dicendogli addirittura di essere grasso. In studio tutti l’hanno attaccata. Ad ogni modo, Mario ha chiuso anche con Marina. Per contro, invece, ha deciso di continuare a conoscere Magda e Valeria, un’altra dama. Per Sabrina Zago è arrivato un nuovo cavaliere, che lei ha deciso di tenere. Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale hanno deciso di proseguire la conoscenza ed hanno rivelato anche di volersi dare una sorta di esclusiva, sta di fatto che lui ha smesso di uscire con Rosanna e Veronica.

Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi ha invitato in studio due ex volti del programma, ovvero, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. I due hanno parlato dei motivi che li hanno spinti a chiudere la relazione. Lui è stato molto calmo ed ha ammesso di non voler discutere con la dama in quanto preferisce conservare di lei il bel ricordo legato a tutte le cose piacevoli che hanno vissuto. Barbara, invece, come suo solito, non ha fatto che inveire ed attaccare il cavaliere. Alla fine, poi, lei ha deciso di rimanere, mentre lui è andato via.

Prima di farlo, però, Ruggiero ha voluto fare delle confessioni. In tanti si sono chiesti per quale ragione l’uomo non fosse andato a trovare Barbara durante il momento difficile che lei ha vissuto a seguito dell’incidente subito da sua sorella. Ebbene, Ruggiero ha svelato che, purtroppo, anche lui si è trovato a dover affrontare una cosa simile in passato in quanto ha vissuto la scomparsa di un fratello e un nipote a distanza di poco tempo. Questo, dunque, l’ha reso un po’ rigido e impacciato nell’affrontare la faccenda. In ogni caso, per i due non c’è stata alcuna possibilità di riavvicinamento.

Spoiler Trono Classico della registrazione del 15 settembre di UeD: Sara furiosa

Anche al Trono Classico di Uomini e Donne non sono mancate le polemiche stando a quanto emerso dalle anticipazioni della registrazione del 15 settembre. Flavio Ubirti ha deciso di portare in esterna Martina Cardamone. I due sono stati molto bene, al punto da essere quasi in procinto di baciarsi, ma alla fine questo non è avvenuto. Il tronista ha svelato il motivo del suo comportamento ed ha ammesso di dare molta importanza al bacio, ragion per cui sente il bisogno di darlo solo quando ne è davvero sicuro.

Sara Gaudenzi ha preso la parola per sbottare contro il tronista, in primis perché non l’ha portata in esterna, ma poi anche perché in precedenza Martina aveva criticato il suo comportamento, così la giovane ha deciso di controbattere. Di Cristiana Anania, invece, non si è parlato. Di lei si parlerà in un’altra registrazione che si terrà questo pomeriggio. In tale occasione farà il suo ingresso in studio anche il nuovo tronista.