Uomini e Donne ha da poco aperto i battenti con le registrazioni e Gemma Galgani già sembra essere folgorata da un corteggiatore, ovvero, Mario Lenti. Come già emerso in questi giorni, l’uomo è legato ad un’ex dama del parterre del Trono Over da un rapporto di parentela decisamente stretto. Nello specifico, Mario è il padre di Claudia Lenti, che è anche l’ex fidanzata di Alessio Pili Stella. Ma chi è Mario e cosa fa nella vita? Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Lavoro, e vita privata di Mario Lenti, padre di Claudia Lenti, ex dama di Uomini e Donne

Mario Lenti, nuovo cavaliere di Uomini e Donne, è un imprenditore originario di Talsano, un paesino in provincia di Taranto. Malgrado il suo aspetto estremamente giovanile e dinamico, il cavaliere pare abbia superato la 70ina di anni, anche se non si conosce con esattezza la sua età. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, l’uomo pare sia molto stimato nel suo paese, dove conduce una vita tranquilla e ricca di affetto da parte della sua famiglia.

Il protagonista è molto legato alla sua famiglia, specie a sua figlia Claudia, con la quale è stato immortalato in alcuni scatti pubblicati di recente dall’esperto di Uomini e Donne. Per il momento, però, Claudia non ha ancora proferito parola in merito alla partecipazione del padre al programma condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, considerando che anche lei ha fatto parte della trasmissione, è molto probabile che ne sia contenta.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

L’incontro a UeD con l’ex genero e la vita sentimentale di Mario

Nello studio di Uomini e Donne, insieme a Mario Lenti, c’è anche Alessio Pili Stella, ex fidanzato di sua figlia. Per adesso, però, pare che tra i due non ci siano stati momenti di conversazione o degni di nota, almeno questo è quanto si è evinto dalle registrazioni fatte fino a questo momento.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Mario, invece, l’uomo è stato sposato con la mamma di Claudia Lenti per 50 anni. La relazione si è poi conclusa a seguito della morte della donna. A distanza di un po’ di anni dall’accaduto, dunque, Mario ha deciso di mettersi nuovamente in gioco a Uomini e Donne dove ha avuto modo di conoscere Gemma Galgani, la quale pare sia rimasta folgorata dalla sua bellezza e dai suoi modi di fare. Al momento è ancora troppo presto per fare previsioni in merito a quello che sarà il futuro dei due protagonisti a UeD. Al momento i presupposti sembrano buoni, ma solamente il tempo potrà darci tutte le risposte.