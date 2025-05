Sabato 10 e domenica 11 maggio, il salotto di Verissimo si prepara ad accogliere un parterre di ospiti davvero speciale. Silvia Toffanin, con la sua inconfondibile grazia, ci guiderà attraverso storie di talento, resilienza e passione. Pronti a scoprire chi saranno i protagonisti di questo weekend televisivo?

Un sabato all’insegna di talento e storie toccanti

La puntata di sabato 10 maggio si aprirà con un momento davvero speciale: per la prima volta insieme a “Verissimo”, avremo il piacere di conoscere da vicino Alice e Asia D’Amato. Queste due sorelle gemelle, campionesse indiscusse della ginnastica artistica, ci racconteranno del loro incredibile talento, dei sacrifici che si celano dietro ogni medaglia e della determinazione che le ha portate ai vertici mondiali. Sarà affascinante scoprire il legame unico che le unisce, dentro e fuori la pedana.

Ma le emozioni non finiranno qui. Silvia Toffanin accoglierà per un’intervista che si preannuncia profondamente toccante la sciatrice Lucrezia Lorenzi. Lucrezia è la sorella di Matilde, la giovane e promettente stella dello sci azzurro scomparsa tragicamente lo scorso 28 ottobre, a soli 19 anni, a seguito di una drammatica caduta in allenamento. Sarà un momento per ricordare Matilde e per ascoltare le parole coraggiose di sua sorella – un abbraccio collettivo che siamo sicuri arriverà forte e chiaro.

E ancora, tra gli ospiti di sabato, ritroveremo Carmen Di Pietro, questa volta in compagnia della figlia Carmelina. Chissà quali aneddoti e racconti di vita familiare condivideranno con noi! Avremo poi l’onore di ascoltare Angela Luce, una vera e propria icona, protagonista indiscussa del teatro e del cinema italiano, che porterà in studio la sua straordinaria esperienza artistica.

Infine, uno spazio sarà dedicato alle emozioni fresche e alle aspirazioni dei talenti appena usciti dal serale di “Amici”. Parliamo della ballerina Chiara e del cantante Jacopo Sol. Come stanno vivendo questo momento? Quali sogni hanno nel cassetto ora che i riflettori della scuola si sono spenti? Sarà interessante ascoltare i loro progetti futuri.

La domenica con campioni e grandi artisti

Passiamo ora alla puntata di domenica 11 maggio, che si preannuncia altrettanto intensa. A un mese esatto dal terribile infortunio che l’ha vista coinvolta in Val di Fassa, avremo in collegamento, con tutta la sua incredibile grinta, la campionessa del mondo di sci Federica Brignone. Federica ci aggiornerà sul suo percorso di riabilitazione, ci parlerà del suo stato d’animo – immaginiamo la sua forza interiore – e dei suoi prossimi, ambiziosi obiettivi. Siamo tutti con te, Federica, e non vediamo l’ora di sentirti!

In studio, poi, un ospite che non ha bisogno di presentazioni: Gigi D’Alessio. Con oltre trent’anni di una carriera costellata di successi, l’amatissimo artista ci regalerà la sua presenza e ci parlerà del suo nuovo singolo, “Rosa e Lacrime”. Un’occasione per ripercorrere i momenti salienti del suo percorso e per scoprire le nuove sonorità che ci propone. Siete pronti a cantare con lui?

Ma le storie da ascoltare non sono finite. “Verissimo” accoglierà anche Sandro Giacobbe, che condividerà con noi un periodo particolarmente complicato della sua vita, accompagnato dalla moglie Marina. Sarà un racconto intimo e sincero. Spazio anche ai nuovi progetti di Red Canzian, uno dei pilastri dei mitici Pooh, che sicuramente avrà molto da raccontare sulle sue prossime avventure musicali e non solo. Infine, ascolteremo il racconto di vita di Paola Caruso, un percorso spesso sotto i riflettori, tra alti e bassi, che ci permetterà di conoscerla più da vicino.