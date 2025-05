Il lancio della scarpa tanto atteso è andato in onda nella puntata odierna di Uomini e Donne. L’episodio è stato esilarante, anche se le reazioni dei presenti in studio hanno lasciato tutti sbigottiti. A seguire, poi, c’è stata anche una segnalazione al Trono Classico.

Il lancio della scarpa di Francesca a Giovanni a UeD e la reazione dei presenti e del web

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una discussione molto accesa tra Francesca e Giovanni Siciliano. Tutto è partito da un confronto tra il cavaliere e Marilù. La donna ha ammesso di essere stata molto corteggiata dall’uomo, il quale ha insistito più volte cercando di convincerla ad uscire con lui. Lei, però, si è sempre rifiutata anche se non lo ha fatto in maniera categorica, sta di fatto che ha comunque accertato il suo numero e risposto a tutti i suoi messaggi e telefonate.

Ad un certo punto del dibattito tra i due, però, è intervenuta Francesca per dire che Giovanni faccia davvero schifo. A suo avviso, infatti, il cavaliere si è comportato in maniera meschina nei suoi riguardi illudendola solamente. La discussione è degenerata al punto che la dama si è sfilata una scarpa e gliel’ha tirata contro. In seguito, poi, si è alzata e l’ha raccolta da sola, sotto lo sguardo attonito dei presenti. Maria De Filippi non è intervenuta sulla questione. Dopo un po’ di tempo, però, ha chiesto a Francesca quale fosse l’epilogo di questa conoscenza, e lei ha detto che sarebbe una stupida a continuare. In ogni caso, i presenti in studio si sono schierati dalla parte di Francesca, specie Gianni Sperti, il quale ha accusato il cavaliere di fare delle sceneggiate.

Il gesto di Francesca ha avuto una certa risonanza sui social. In tanti hanno commentato l’accaduto reputandolo fuori luogo. e del tutto scorretto. Inoltre, in tanti hanno anche posto l’accento sul fatto che, se tale comportamento fosse stato adoperato da un uomo, sarebbe scoppiato il caos e la persona in questione sarebbe stata cacciata dal programma. Dato che a compiere questo gesto è stata una donna, invece, nessuno ha battuto ciglio.

Perché la scarpa si e lo schiaffo di Sabrina no? #uominiedonne https://t.co/gklt7nCGHl — Raffaella Ruggeri (@Rugge2Raffaella) May 8, 2025

A seguire si è passati a Lorenzo e Luana. Lui era sceso per lei, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Il ragazzo ha fatto delle confessioni in studio che Luana ha contraddetto. La donna, poi, ha chiosato la discussione dicendo di non essersi trovata a suo agio con lui, sta di fatto che ha chiuso la conoscenza.

Nadia Di Donato esce dallo studio, segnalazione su Cristina Ferrara

Dopo si è passati al Trono di Gianmarco Steri, dove non sono mancate le discussioni. Cristina Ferrara è rimasta molto male per un’esterna che c’è stata tra il tronista e Nadia Di Donato, così in studio è scoppiata una lite tra i due. La ragazza, poi, ha accusato anche la sua rivale. Durante la discussione Nadia si è molto infastidita al punto da lasciare lo studio.

Gianmarco non l’ha seguita, in quanto l’attenzione si è poi focalizzata su altro. Margherita ha fatto una segnalazione su Cristina. La donna ha ammesso di aver visto la giovane chiacchierare con un ragazzo, che poi si è scoperto essere un ballerino di Amici. La corteggiatrice si è difesa dicendo di essersi limitata soltanto a scambiare una chiacchiera con lui in quanto si trovava a cena da sola in un ristorante nei pressi degli studi. La ragazza, inoltre, ha anche ribadito che, se avesse voluto fare qualcosa di male, certamente non l’avrebbe fatto in un locale adiacente gli studi con il rischio di essere vista da chiunque.