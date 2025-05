La puntata del 6 maggio di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Sabrina, Gloria e Guido. La situazione si è subito surriscaldata nel momento in cui Sabrina ha capito che il cavaliere fosse più interessato alla sua rivale che a lei. Successivamente, poi, sono stati toccati anche altri tasti e c’è stato anche uno scontro tra Tina Cipollari e un nuovo cavaliere. Ecco cosa è successo.

Sabrina furiosa con Guido, che preferisce Gloria: scoppia la lite a UeD

Inizio scoppiettante quello che c’è stato nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono stati Sabrina, Guido e Gloria. Il cavaliere aveva palesato di nutrire un interesse verso la Nicoletti nel corso di una precedente puntata di UeD. I due, così, hanno cominciato a frequentarsi, cosa che Sabrina non ha gradito affatto. La donna, infatti, ha subito attaccato l’uomo accusandolo di essere stato falso con lei quando l’ha riempita di compimenti e si è comportato in maniera gentile nei suoi confronti.,

La donna è stata fomentata da Tina Cipollari, la quale ha accusato Guido di averla solamente usata. Il blocco è stato molto concitato, al punto che Sabrina si è avvicinata a pochissimi centimetri dal volto di Guido con fare minaccioso. Il cavaliere, dal canto suo, ha dichiarato di ritenere che lui e Sabrina si siano allontanati reciprocamente. La donna non è stata d’accordo, sta di fatto che i due si sono contraddetti. Alla fine, poi, Guido ha ballato con Gloria e la storia con Sabrina è stata archiviata.

Gemma prende una decisione su Arcangelo, Giuseppe e Rosanna sotto accusa, cavaliere umiliato

Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi ha cambiato argomento chiedendo a Gemma Galgani cosa avesse deciso di fare con Arcangelo. Lei è apparsa titubante, ma poi, nel momento in cui il cavaliere ha detto che la sera avrebbe preferito vedere Marina, Gemma ha capito che forse sia il caso di lasciar perdere. Nel dibattito si è intromessa anche Tina Cipollari, la quale ha attaccato pesantemente Arcangelo accusandolo di essere un ipocrita che sta solo prendendo in giro Gemma. La Galgani, alla fine, con la voce rotta dal pianto, ha detto di non avere intenzione di continuare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Giuseppe e Rosanna, invece, hanno raccontato di aver trascorso la Pasqua assieme. I due, però, non hanno fatto in tempo a raccontare nulla, che Tina Cipollari ha subito preso la parola per accusare i due di essere d’accordo. Il punto di vista dell’opinionista è stato rafforzato soprattutto nel momento in cui Maria ha informato Rosanna dell’arrivo di un nuovo cavaliere per lei e la donna ha accettato di conoscerlo, mentre Giuseppe non è sembrato battere ciglio. Proprio in virtù di questo, Tina ha accusato i due di essere d’accordo.

Quando il nuovo cavaliere è arrivato in studio, però, ha dovuto fare i conti con Tina Cipollari, la quale non ha fatto altro che accusarlo e metterlo a disagio, al punto che il cavaliere si è bloccato ed ha chiesto un bicchiere d’acqua. Ad ogni modo, dopo averlo ascoltato, Rosanna lo ha mandato via, come tra l’altro previsto da Tina. Questa scena ha intenerito molto il pubblico da casa che, infatti, si è riversato sui social commentando contro l’opinionista e schierandosi dalla parte del cavaliere che era visibilmente imbarazzato.