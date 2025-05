Oggi, lunedì 5 maggio, riaprono i battenti di Uomini e Donne dopo la pausa che c’è stata in virtù del ponte del 1° maggio. Al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto le dame e i cavalieri del Trono Over e non mancheranno discussioni molto accese e decisioni inaspettate.

Lacrime nella puntata del 5 maggio di Uomini e Donne: Gemma delusa, Tina contro Arcangelo

La puntata di oggi di Uomini e Donne comincerà con la prima parte della registrazione che è stata effettuata il 22 aprile. Ad essere chiamati in causa da Maria De Filippi sarannoGemma Galgani e Arcangelo. Il cavaliere con il quale la dama sta uscendo si ritroverà nel bel mezzo di una polemica. In particolar modo, vedremo un’esterna che c’è stata in questi giorni tra i due. Dopo la proiezione del filmato, poi, Tina Cipollari prenderà subito la parola per attaccare il cavaliere. L’opinionista noterà una certa freddezza da parte di lui nei riguardi della dama. In particolare, noterà che l’uomo si sia spesso ritratto dinanzi degli avvicinamenti da parte di Gemma. Proprio per tale ragione, l’opinionista accuserà Arcangelo di essere l’ennesimo fake che corteggia Gemma solamente per guadagnarsi qualche presenza a centro studio. Lui, naturalmente, proverà a discolparsi, ma a nulla serviranno le sue parole in quanto Tina rimarrà della medesima opinione.

A fomentare ancora di più i sospetti di Tina Cipollari, poi, sarà anche la decisione di Arcangelo di continuare ad uscire con Marina. Nel corso della puntata, infatti, vedremo che il cavaliere ammetterà di essere propenso a continuare con la dama. Anche lei, dal canto suo, rivelerà di nutrire un certo interesse per il cavaliere. Queste confessioni manderanno nel caos Gemma Galgani, la quale scoppierà in lacrime a causa della delusione.

Spoiler UeD Trono Classico: Francesca abbandona

Passando alle dinamiche del Trono Classico, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Gianmarco Steri riceverà una spiacevole notizia su Francesca Polizzi. La conduttrice, infatti, informerà il giovane circa la decisione della ragazza di non tornare più in puntata e di volersi auto-eliminare. Gianmarco rimarrà un po’ male, in quanto avrebbe preferito avere prima un confronto con lei. Il giovane confesserà che Francesca sarebbe stata la sua scelta ideale, ma purtroppo le cose hanno preso una piega differente. Questo, dunque, l’ha spinto ad un graduale allontanamento dalla corteggiatrice che lo ha spinto a non sentire più l’esigenza di continuare con lei quindi, se non si fosse eliminata da sola, ci avrebbe pensato lui ad interrompere il percorso.

A seguire, poi, si passerà alle esterne fatte con Nadia Di Donato e con Cristina Ferrara. Le due esterne si sono svolte in due location differenti, ma ad entrambe il ragazzo ha deciso di presentare un membro importante della sua famiglia, ovvero, la madre. Tutte e due le uscite sono state alquanto gradevoli, tuttavia, solamente in una c’è stato il bacio, ovvero, l’esterna con Nadia. Di questo, ovviamente, ne rimarrà molto delusa Cristina, che non esiterà a palesare il suo malcontento al tronista.