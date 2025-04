La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata da dove si era interrotta quella di ieri, ragion per cui si è continuato a parlare di Gianmarco Steri. Successivamente, però, si è passati alle dinamiche del Trono Over. Ecco cosa è successo.

Le corteggiatrici di Gianmarco Steri fanno uno show a Uomini e Donne, interviene Maria De Filippi

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne le corteggiatrici di Gianmarco Steri hanno fatto delle gaffe. Durante la puntata di ieri Cristina Ferrara ha manifestato la volontà di andare via. Il tronista l’ha trattenuta, ma lei ha fatto un teatrino a centro studio restando sempre in piedi. Il tutto è proseguito anche nella messa in onda di oggi. A comportarsi in maniera analoga a Cristina, però, sono state anche Nadia Di Donato e Francesca Polizzi. Anche loro si sono alzate in piedi ed hanno mostrato l’intenzione di andare via.

Dinanzi il loro comportamento, però, è intervenuto Gianni Sperti, il quale ha fatto commettere delle gaffe alle ragazze invitandole a sedersi e a smetterla di gironzolare per lo studio. Il pubblico ha applaudito all’intervento dell’opinionista, sta di fatto che le ragazze, alla fine, sono tornate a sedere e si sono relazionate al tronista in modo civile. Al termine del blocco, Cristina è uscita comunque dallo studio. Gianmarco voleva seguirla, ma Maria De Filippi ha posto fine al teatrino dicendo al tronista che non fosse il caso e che se Cristina ci tiene davvero, tornerà da sola. In effetti, dopo un po’ di tempo, la ragazza ha deciso di rientrare autonomamente.

Polemiche al Trono Over di UeD

La puntata, poi, è proseguita con un blocco dedicato a Sabrina e Guido. I due hanno avuto delle divergenze, ma in questi giorni hanno avuto modo di vedersi e di chiarire. In studio, infatti, Sabrina ha raccontato di voler continuare a conoscere il cavaliere. La donna ha anche detto di essere disposta ad accettare che lui esca con altre donne. Il cambiamento improvviso di Sabrina ha spiazzato un po’ tutti. Gli opinionisti, infatti, sono intervenuti dicendo di non capire più nulla e di cominciare a nutrire dei dubbi sulla veridicità dei due protagonisti.

Spazio, poi, a Diego, Flavio, Isabella ed Elisa. Si è partiti da un post puntata in cui Diego e Isabella hanno discusso. La donna ha ribadito di essere rimasta male che il cavaliere abbia rivelato cose intime sul loro conto. Non avendo trovato un punto d’incontro, la dama ha preferito uscire con Flavio. In studio i due hanno continuato a discutere e Isabella ha chiarito che avrebbe preferito omettere certe cose in quanto ha un figlio a casa. Tina Cipollari l’ha attaccata dicendo che non sarebbe dovuta venire in un programma televisivo. La donna, sentendosi attaccata, ha accusato l’opinionista di essere insensibile e poi ha preferito uscire dallo studio tra le lacrime.

Giuseppe fa lo zerbino di Rosanna

L’ultimo blocco della puntata, infine, è stato dedicato a Giuseppe e Rosanna. I due si stanno frequentando da un po’ di tempo e le cose stanno andando bene. Lui ha deciso di darle l’esclusiva, mentre lei è ancora restia. In questi giorni, infatti, è uscita anche con Pierangelo, un altro cavaliere del Trono Over. La dama, però, non si è trovata bene con il cavaliere, pertanto ha deciso di interrompere.

L’atteggiamento da super donna di Rosanna ha irritato non poco Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha iniziato a criticare il comportamento della signora dandole della “donnetta”, L’esponente del parterre femminile si è risentita ed ha accusato la sua interlocutrice di non conoscerla affatto, pertanto, non fosse autorizzata ad esprimere simili giudizi sul suo conto. Malgrado la polemica, comunque, Giuseppe ha deciso di continuare a conoscere Rosanna, cosa che ha spinto Tina a concludere dicendo che i due siano d’accordo. Sarà davvero così?