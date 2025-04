L’Isola dei Famosi 2025 è alle porte e il cast si arricchisce di nomi che faranno discutere! Preparatevi, perché le ultime indiscrezioni parlano di due arrivi decisamente inaspettati in Honduras. Stiamo parlando di figure note, ma per motivi molto diversi tra loro.

L’ex firma di Tv Blog, Hit, ha sganciato due nomi pesanti che si aggiungono alla lista dei naufraghi: Mario Adinolfi e Alessia Fabiani! Sì, avete capito bene. Proprio lui, il giornalista e politico fondatore del Popolo della Famiglia, noto per le sue posizioni spesso controverse, soprattutto riguardo la comunità LGBTQ+. E accanto a lui, Alessia Fabiani, showgirl che per anni aveva tenuto le distanze dai reality show. (Sembra proprio che l’Honduras quest’anno sarà teatro di dinamiche interessanti, non trovate?)

Le ultime bombe sul cast

La partecipazione di Adinolfi è forse quella che più sta facendo discutere noi appassionati del programma. Conosciuto per le sue battaglie politiche e le sue dichiarazioni spesso taglienti – ricordiamo le sue frequenti esternazioni sulla comunità LGBTQ+ – la sua presenza sull’isola promette scintille. C’è già chi scommette su quanto durerà la sua permanenza prima che il pubblico decida di rispedirlo a casa. Lui stesso, in passato, ha respinto l’etichetta di omofobo, descrivendo però il mondo associativo Lgbt come “violento” verso chi non si allinea:

Quello che è successo ad Arisa è quello che subisco ogni giorno sulla mia pelle. Il mondo Lgbt, nella sua formalità associativa, è un mondo violento. ‘O sei con me, o sei contro di me’ e chi non ha la tendenza ad assoggettarsi subisce intimidazioni e deve essere silenziato. Qualcuno insiste ad affibbiarmi una omofobia che rifiuto. Non sono omofobo, mai stato omofobo, sono totalmente disinteressato a quel che accade sotto le lenzuola altrui…

Vedremo come si integrerà con il resto del gruppo e come il pubblico – cioè voi – reagirà alla sua avventura.

Per Alessia Fabiani, invece, si tratta di un ritorno sotto i riflettori in un contesto, quello del reality, che aveva a lungo evitato. Molti di voi ricorderanno le sue dichiarazioni passate. Nel 2019, infatti, aveva detto chiaramente perché non era interessata a questo tipo di esperienze:

Mi hanno proposto l'Isola e il Grande Fratello, ma ho rifiutato perché dovrei lasciare i miei figli per tanto tempo, secondariamente perché si tratta di un'esperienza che ho già fatto e poi perché non intendo mettere in piazza la mia vita privata. Non sono esperienze che mi interessano.

Cosa è cambiato? Beh, come spesso accade, il tempo. I suoi figli sono cresciuti – un fattore non da poco, immaginiamo – e forse la voglia di rimettersi in gioco in una veste diversa ha prevalso. Sarà affascinante vederla affrontare le sfide dell’isola dopo averla vista per anni lontana da questo tipo di programmi televisivi. Vi permette di scoprire un lato inedito di personaggi che pensavate di conoscere.

Un parterre di naufraghi variegato

Adinolfi e Fabiani si uniscono a un cast che si preannuncia già molto eterogeneo. Le voci e le conferme si susseguono, delineando un gruppo di concorrenti davvero interessante e che promette di creare dinamiche tutte da scoprire. Non si tratta solo di volti noti dello spettacolo, ma anche di personalità provenienti da mondi diversi, come lo sport o i social media.

Tra gli altri nomi che circolano con insistenza o sono già stati confermati, troviamo figure come la vincitrice del primo GF Cristina Plevani, l’ex volto di Non è la Rai Antonella Mosetti, il cantante Paolo Vallesi (chi non ricorda “La forza della vita”?), l’ex tennista Camila Giorgi, il comico Omar Fantini, l’attrice Loredana Cannata e persino Samuele Bragelli, noto al pubblico più giovane come Spadino di Italia Shore. Insomma, un mix che sulla carta sembra avere tutti gli ingredienti per tenerci incollati allo schermo. Manca ormai pochissimo all’inizio dell’avventura – si parla di poco più di una settimana – e noi non vediamo l’ora di seguire le vicende dei naufraghi sotto la guida di Veronica Gentili, con il supporto dell’esperta opinionista Simona Ventura direttamente dallo studio.