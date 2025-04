La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un brutto colpo per Gemma Galgani. Successivamente, poi, si è passati a Giuseppe, il quale ha voluto provocare Tina Cipollari, e poi ha festeggiato il suo compleanno in studio, ma la scena è risultata piuttosto cringe. Successivamente, poi, si è parlato di Sabrina e Guido e quest’ultimo ha avuto un malore.

Il compleanno cringe di Giuseppe a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un siparietto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama torinese ha scoperto che Arcangelo ha chiesto il numero di telefono ad un’altra donna, cosa che l’ha fatta rimanere molto male. L’opinionista non ha potuto fare a meno di punzecchiare la sua rivale per tutto il tempo.

A seguire, poi, si è parlato di Giuseppe. Il cavaliere ha voluto provocare Tina Cipollari andando in una campagna alla ricerca di galline associandole all’opinionista. Successivamente, poi, ha festeggiato il suo compleanno in studio. Rosanna gli ha fatto recapitare una torta, che lui ha apprezzato tanto. Ad un certo punto, poi, quando è giunto il momento di spegnere le candeline, tutto è stato alquanto imbarazzante. Nessuno in studio sembrava intenzionato a festeggiare il protagonista, sta di fatto che lui stesso ha iniziato a cantarsi da solo “Tanti auguri a te”. La scena è risultata piuttosto cringe, cosa notata anche dai telespettatori.

Ad ogni modo, una volta chiuso questo siparietto piuttosto imbarazzante, si è parlato di Giuseppe e Rosanna, i quali hanno deciso di continuare a frequentarsi. Lui ha ammesso di essere disposto a darle l’esclusiva, mentre lei no. Sabrina Zago è stata chiamata in causa per commentare il tutto, ma la donna ha preferito non commentare molto, reazione che non è stata apprezzata dai presenti.

Il malore di Guido a UeD e le prese in giro di Tina Cipollari

Il blocco successivo, poi, ha riguardato Sabrina e Guido. Maria De Filippi ha detto che il cavaliere non sarebbe entrato in studio in quanto avesse un po’ di febbre. Tina Cipollari, però, non ha creduto alla versione dei fatti dell’uomo, sta di fatto che si è recata dietro le quinte nel camerino del protagonista per sincerarsi delle sue condizioni. Quando ha varcato la soglia della stanza, l’opinionista si è trovata dinanzi Guido semisdraiato sul divano, con una coperta sulle gambe, intento a misurare la pressione. Il cavaliere, con la voce molto flebile, ha detto di non stare molto bene da un po’ di giorni, ragion per cui non voleva entrare in studio. Tina, però, non ha indietreggiato di un passo, sta di fatto che ha continuato a prendere in giro il cavaliere sulle sue condizioni di salute.

Alla fine, poi, Guido ha deciso di entrare in studio e si è confrontato con Sabrina. I due hanno avuto una discussione in quanto lui ha detto di volersi allontanare dalla dama, cosa che Sabrina non si aspettava minimamente. Guido, ad un certo punto, ha detto di voler lasciare il numero a Gloria. Per Sabrina, così, è arrivato l’ennesimo due di picche.