Oggi, venerdì 18 aprile, andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne prima delle vacanze pasquali. Il programma condotto da Maria De Filippi, infatti, farà una breve sosta per le festività, sta di fatto che non andrà in onda nel giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, ma tornerà regolarmente ad essere trasmesso da martedì 22. La puntata che andrà in onda questo pomeriggio sarà caratterizzata da un inaspettato colpo di scena per Gemma Galgani. Al Trono di Gianmarco Steri, invece, ci saranno due uscite di scena.

Colpo di scena per Gemma Galgani e Uomini e Donne, cosa è successo tra Gloria e Sebastiano

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che la conduttrice chiamerà al centro dello studio Gemma Galgani. La donna racconterà di essere uscita con un nuovo esponente del parterre maschile, con cui si è trovata molto bene. Le cose tra i due stanno procedendo così a gonfie vele al punto che tra di loro è scattato anche un bacio. I presenti in studio, ovviamente, non potranno che accogliere con stupore questa grande novità per la dama.

Successivamente, poi, sempre restando in tema di Trono Over, si parlerà nuovamente di Gloria e Sebastiano. Nella puntata andata in onda ieri di UeD il cavaliere ha chiesto alla dama di uscire dal programma insieme. Le sue intenzioni, però, non sono state accolte con favore da parte della donna, sta di fatto che si è rifiutata. Oggi, dunque, scopriremo che cosa è accaduto tra di loro.

Gianmarco Steri esce con Francesca, Nadia e Cristina vanno via

Passando alle vicende del Trono Classico, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne si vedrà un’esterna ,molto bella tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi. I due, finalmente, sono riusciti a chiarirsi e a trovare un punto d’incontro, anche se tra di loro non è scattato nessun bacio. L’esterna sarà molto criticata da Cristina Ferrara, la quale ammetterà che il modo di approcciarsi della sua rivale sia totalmente differente dal proprio.

Nel momento in cui Maria De Filippi chiederà a Gianmarco con chi ha intenzione di ballare, lui risponderà Francesca e Cristina, delusa dal comportamento del ragazzo, deciderà di abbandonare lo studio. Anche Nadia Di Donato deciderà di auto-eliminarsi in quanto reputerà il comportamento del ragazzo decisamente incoerente.