La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il trono di Tina Cipollari. A seguire, poi, si è parlato di Giovanni Siciliano e Luana e c’è stata una lite molto accesa con Alessio Pili Stella. Successivamente, poi, sono stati toccati anche altri argomenti.

Lo scontro tra Giovanni e Alessio va in onda a Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne erano in attesa della puntata di oggi del programma in quanto, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, sarebbe andato in onda uno scontro molto acceso tra Alessio Pili Stella e Giovanni Siciliano. Ebbene, la messa in onda non ha tradito le aspettative, sta di fatto che il contenuto è andato in onda in maniera pare integrale.

Tutto è cominciato da Giovanni il quale ha voluto chiudere con Luana in quanto lei è stata troppo opprimente nella conoscenza non rispettando gli spazi che il cavaliere voleva dedicare ai suoi figli. Giovanni ha rimarcato molto sul tema della genitorialità asserendo che fosse davvero molto complicato occuparsi integralmente di tre bambini contemporaneamente. I presenti in studio, però, hanno reputato quella di Giovanni solamente una scusa. Alessio Pili Stella è intervenuto dicendo di credere che, in realtà, anche Luana sarebbe finta e si sarebbe accordata con Giovanni per fare questo teatrino a centro studio e far parlare di loro.

Questo intervento ha scatenato l’ira di Giovanni, il quale si è alzato in piedi ed ha inveito contro il rivale dandogli dello zitello che è bravo solamente ad andare in giro per locali. Anche Alessio si è alzato e i due si sono avvicinati quasi come se volessero trasformare lo scontro in una rissa. I presenti in studio sono rimasti impassibili e nessuno ha provato a sedare la situazione. I due, però, sono riusciti a contenersi e dopo la lite sono tornati al loro posto.

Ma vi rendete conto Giovanni sta usando la scusa dei figli che redicolo 🤦🤦🤦🤦 #Uominiedonne pic.twitter.com/N9xJumQUgH — FabianaKawaii (@kawaii_fab84380) April 17, 2025

Tina Cipollari sotto esame, scena paradossale per Gloria e Francesca in lacrime

Tra i vari argomenti che sono stati affrontati oggi a Uomini e Donne, poi, si è parlato anche di Tina Cipollari. Cosimo l’ha messa alla prova facendola vestire da contadina e facendole coltivare alcuni ortaggi. La donna se l’è cavata egregiamente, essendo nata e cresciuta in una campagna.

Poi c’è stato un blocco alquanto particolare. Gloria è uscita con un nuovo cavaliere, ma le cose non sono andate bene in quanto lui era molto freddo. I due, così, hanno interrotto. Successivamente, poi, Gloria ha chiesto di ballare con un cavaliere che, tuttavia, si è rifiutato in quanto sta conoscendo Morena e vuole concentrarsi solo su di lei. Sebastiano, allora, ha preso la parola per chiedere alla donna di ballare. Dopo il ballo, poi, il cavaliere ha detto addirittura di voler uscire dal programma con la dama. Tutti sono rimasti straniti, compresa la conduttrice, che ha reputato la scena paradossale. Gloria, comunque, non gli ha creduto, ma lo ha messo alla prova fingendo di essere disposta ad andare via. Lui, così, si è alzato, ma alla fine la donna è scoppiata a ridere ed ha detto di non essere disposta a farlo.

Infine, si è parlato di Gianmarco Steri. Maria De Filippi ha mandato in onda un’esterna tra Francesca Polizzi e il tronista. Lui è andato da lei per parlarle, ma i due hanno finito per discutere aspramente. In studio, poi, c’è stato un chiarimento. Lui ha esordito dicendo di sentirsi molto fortunato a conoscere una ragazza come Francesca, dato che la reputa perfetta. Eppure tra i due ci sono delle incomprensioni e c’è qualcosa che ostacola la conoscenza. Per tale motivo, il giovane ha invitato la ragazza a lasciarsi andare un po’ di più. Lei, allora, si è aperta ed è scoppiata anche in lacrime mostrando alcune sue fragilità. Alla fine hanno ballato insieme.