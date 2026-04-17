Sabato 18 e domenica 19 aprile, Verissimo torna su Canale 5 alle ore 16.30 con due puntate ricche di ospiti e di storie intense. Al timone, come sempre, Silvia Toffanin, pronta ad accogliere nel suo salotto volti noti dello spettacolo, dello sport e della cronaca.

Sabato sarà il turno di Matteo Branciamore e Marta Filippi, coppia nella vita e sul set della nuova stagione de I Cesaroni Il ritorno, la serie di Canale 5 che ha riportato in tv uno dei cast più amati degli ultimi anni. Tra gli altri ospiti della puntata, Natasha Stefanenko, Laura Freddi accompagnata dalla figlia Ginevra e Cate Lumina, l’ultima eliminata dal serale di Amici. Spazio anche alla sport con la prima intervista in studio di Laura Pirovano, campionessa di sci fresca vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera: un traguardo straordinario che merita di essere raccontato direttamente dalla protagonista.

La domenica cambia registro ma non perde in intensità: ad aprire la puntata sarà Giuliana De Sio, attrice capace di incarnare autenticità e fascino in ogni suo ruolo, seguita da Nino D’Angelo, voce inconfondibile e simbolo di Napoli nel mondo. Tra gli altri ospiti, Sabrina Salerno, che per la prima volta si presenterà in studio insieme alla sorella ritrovata Manuela, e Paola Iezzi, tornata sulla scena musicale con il nuovo singolo “Stessa direzione”.

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Chiara Balistreri e il caso Gabriel Constantin: la paura torna a farsi sentire

Tra i momenti più attesi e delicati del weekend c’è sicuramente il ritorno di Chiara Balistreri, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, che tornerà a Verissimo per raccontare la sua situazione dopo la notizia che ha sconvolto la sua vita: il suo ex fidanzato Gabriel Constantin, condannato in appello a cinque anni e nove mesi per maltrattamenti e lesioni, ha ottenuto di scontare il resto della pena agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, con il braccialetto elettronico.

Chiara ha già affidato ai social la sua paura e la sua rabbia, con un video su Instagram in cui ha spiegato di aver saputo dell’imminente scarcerazione di Constantin direttamente da una telefonata della polizia. Non è la prima volta che si trova a fare i conti con una situazione del genere: l’uomo era già evaso due volte dagli arresti domiciliari, la prima senza nemmeno il braccialetto elettronico, fuggendo poi in Romania per evitare il carcere. A questo si aggiunge una condanna separata, arrivata a gennaio, a un anno in abbreviato per stalking.

Nel video pubblicato sui social, Chiara ha denunciato con forza la prospettiva di vedere Constantin tornare in quella che lei ha descritto come “una casa dove sono quasi morta”, definendo la madre di lui “complice” che lo ha aiutato durante la latitanza e sottolineando la presenza di due bambine minori in quella stessa abitazione. Ha parlato anche della sua cattiva condotta in carcere, rendendo ancora più amara la notizia della concessione dei domiciliari.

Chiara ha menzionato anche il braccialetto anti-stalking, un dispositivo che si compone di due elementi: uno non rimovibile assegnato all’aggressore e uno per la vittima, collegato a un telefonino GPS che invia notifiche in tempo reale sia alla persona protetta sia alle forze dell’ordine nel caso in cui l’aggressore si avvicini oltre i limiti consentiti. Non era la prima volta che Chiara tornava a Verissimo su questo tema: già a marzo 2026 aveva commentato con visibile delusione lo sconto di pena ottenuto dall’ex in sede d’appello, dove la condanna originaria di sei anni e tre mesi era stata ridotta.

Sempre domenica, ampio spazio anche a Roberta e Roberto, i genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020. Nonostante il caso sia stato appena archiviato, i due non hanno nessuna intenzione di smettere di cercarlo e porteranno a Verissimo il loro dolore e la loro determinazione.