Sabato 18 aprile 2026 torna in prima serata su Canale 5 il Serale di Amici di Maria De Filippi con la sua quinta puntata, e le anticipazioni raccolte dalla registrazione promettono una serata ricca di colpi di scena. Siamo ormai a metà percorso ricordiamo che le puntate totali sono nove, con la finale fissata per sabato 16 maggio e la competizione si fa sempre più serrata tra i dieci concorrenti rimasti in gara.

Prima di entrare nel vivo delle dinamiche di gara, vale la pena soffermarsi sul parterre di ospiti che animerà la serata. Alla giuria siederanno Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, affiancati da un giudice speciale d’eccezione: Cristiano Malgioglio. Sul fronte musicale, saliranno sul palco Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci, mentre il momento comico sarà affidato a Carlo Amleto. Tra gli ospiti più attesi ci sono anche Vanessa Incontrada e Luca Laurenti, già annunciati sui canali social ufficiali del programma nella giornata di martedì scorso.

A fare da filo conduttore della serata sarà ancora una volta Alessandro Cattelan, che torna nel suo ormai collaudato ruolo di ospite speciale. Anche in questa puntata lo vedremo alle prese con il gioco Password, uno dei momenti più attesi delle ultime settimane, che questa volta coinvolgerà due coppie diverse di concorrenti avversari. Non è ancora chiaro se tra i protagonisti del gioco ci sarà spazio anche per Vanessa Incontrada o Luca Laurenti, ma l’ipotesi non è da escludere.

Le squadre in gara e l’eliminato della serata

Dopo sette eliminazioni Opi, Michele, Antonio, Simone, Plasma, Valentina e Caterina, quest’ultima uscita nella quarta puntata al termine di un ballottaggio che la vedeva contrapposta ai ballerini Alex e Alessio la classe del Serale si è ridotta a dieci allievi distribuiti nelle tre squadre.

Il team Zerbi-Celentano schiera Elena e Riccardo per il canto, più Emiliano e Nicola per il ballo. Il team Pettinelli-Emanuel Lo può contare su Gard come cantante e su Alessio e Kiara come ballerini. Il team Cuccarini-Peparini, invece, ha Angie e Lorenzo per il canto e Alex come unico rappresentante del ballo.

Come nelle ultime due settimane, il meccanismo del ballottaggio finale dovrebbe portare a una sola eliminazione: i tre titolari meno convincenti della serata si sfideranno per la permanenza nella scuola, e la giuria decreterà chi dovrà abbandonare il percorso. I dettagli sulle singole manche, le sfide specifiche e il nome dell’eliminato sono ancora in aggiornamento, poiché gli spoiler completi della registrazione non sono stati ancora diffusi integralmente al momento.

L’appuntamento con la quinta puntata del Serale è sabato 18 aprile a partire dalle 21:30 su Canale 5, con una durata che si estende fino a circa le 00:50. Chi non riuscisse a seguire la diretta televisiva può collegarsi gratuitamente a Mediaset Infinity per la trasmissione in streaming.