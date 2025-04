Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 17 aprile, rivelano che si continuerà a parlare del Trono di Gianmarco Steri, su cui di recente sono trapelate delle notizie alquanto incresciose. Successivamente, poi, si tornerà a trattare anche argomenti inerenti il Trono Over e al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto Giovanni Siciliano e Alessio Pili Stella, i quali avranno uno scontro particolarmente acceso.

Quasi rissa tra Alessio Pili Stella e Giovanni Siciliano nella puntata di oggi di UeD

La puntata di oggi di Uomini e Donne sarà molto movimentata. Maria De Filippi farà sedere al centro dello studio Giovanni Siciliano e una nuova dama che sta conoscendo. I due sono usciti insieme e si sono sentiti molto al telefono. Il cavaliere, però, ammetterà di essersi sentito un po’ oppresso dalla donna, in quanto lei è davvero troppo presente. Secondo il racconto che farà l’uomo, infatti, la donna pare non gli lasci neppure il tempo di lavorare e di vivere liberamente la sua vita e i suoi momenti di privacy.

La signora in questione, ovviamente, si difenderà e racconterà la sua versione dei fatti, la quale andrà a contrastare quella data dall’uomo. Nel bel mezzo del dibattito tra i due, poi, ci saranno alcuni interventi da parte di Alessio Pili Stella. Quest’ultimo si scaglierà contro Giovanni dicendogli che, se è così impegnato, allora dovrebbe abbandonare Uomini e Donne e dedicarsi alla sua vita. Il suo intervento non farà assolutamente piacere a Giovanni che, infatti, sbotterà in maniera molto pesante contro il suo interlocutore. Tra i due ci sarà uno scontro quasi fisico. Adesso non resta che attendere la messa in onda per vedere se la conduttrice avrà ritenuto opportuno apportare qualche censura alla discussione oppure no.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Confronto tra Francesca e Gianmarco a Uomini e Donne

Nella puntata del 17 aprile di Uomini e Donne, poi, si tornerà a parlare anche del Trono di Tina Cipollari. In una scorsa puntata, Cosimo aveva dichiarato di avere intenzione di mettere alla prova la tronista per cercare di capire se valesse la pena continuare ad andare avanti nella conoscenza, in quanto per corteggiarla sta sperperando molto denaro. Oggi, dunque, vedremo quali prove il cavaliere sottoporrà alla donna e, ovviamente, scopriremo se lei le avrà superate.

Tornando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Gianmarco Steri avrà un confronto con Francesca Polizzi. Dopo aver discusso con Nadia Di Donato, per non averla portata in esterna, preferendo uscire con Cristina Ferrara, sarà Francesca a prendere la parola. La ragazza ammetterà di essere venuta in puntata con la convinzione che sarebbe stata eliminata dal tronista. Lui, però, le dirà di essere interessato a lei, solo che vorrebbe che la giovane si lasciasse andare un po’ di più e la smettesse di essere sempre sul piede di guerra contro di lui. Solo se il suo atteggiamento cambierà, infatti, tra i due sarà possibile un riavvicinamento. Ad ogni modo, Francesca replicherà dicendo che, per poter tornare quella di un tempo, ha bisogno di essere portata in esterna. Tra i due, dunque, ci sarà un ricongiungimento che sarà suggellato anche con un ballo a centro studio.