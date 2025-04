Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 16 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 16 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’assetto dei pianeti ti conferisce un’energia notevole. È indubbio che le settimane a venire potrebbero essere di rimarchevole intensità, poiché ti troverai a dover fare scelte importanti su ciò che desideri trattenere e ciò che scegli di abbracciare. Se sei single e in cerca della tua anima gemella, le opportunità non mancheranno.

Oroscopo del Toro

Cari amici del Toro, l’astrologia ci indica un momento di introspezione e profonda trasformazione. Ricordiamo che il cambiamento è l’essenza stessa della vita e nasconde al suo interno preziose occasioni. Non dobbiamo averne paura. Inoltre, la benefica influenza di Venere favorisce un rinnovamento affettivo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, in questi giorni la pazienza e la comprensione sono preziose qualità da esprimere, soprattutto nell’ambito amoroso. Il lavoro riceve l’impulso positivo delle stelle e la forza delle nuove idee può aprire la strada per il futuro. Sii pronto a sfruttare l’influenza benefica di Giove nella tua costellazione, che resterà fino alla prima settimana di giugno. Se c’è un accordo da chiudere, questo è il momento giusto.

Oroscopo del Cancro

Capricorno, è fondamentale ponderare attentamente le questioni d’amore che ti circondano. Marzo è stato puntellato da periodi complicati a livello amoroso, tuttavia, ora vi è la possibilità di rimediare. Naturalmente, molta dell’equazione dipenderà dal tuo partner.

Oroscopo del Leone

Ecco il tuo oroscopo, Leone. Eccoti arrivato ad un periodo di pace. Mercurio entra in scena, portando con sé illuminazione e Marte, regalando slancio ed energia. È consigliato nutrire i legami più profondi e dare attenzione a ciò che realmente ti dona gioia.

Oroscopo della Vergine

Vergine, finalmente puoi respirare un attimo di serenità. Dal 20 in poi, ci si aspetta un’ondata di energia positiva che potrebbe portare buone notizie e opportunità per far avanzare i tuoi piani. E’ possibile che non tutto sia ancora ben definito, però è importante che tu ti prepari a capitalizzare su questi sviluppi favorevoli che stanno per arrivare.

Oroscopo della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, è fondamentale sfruttare l’energia di Giove fino alla prima settimana di giugno. È questo il momento ideale per palesare azioni positive nel campo lavorativo. Per quanto riguarda l’amore, è cruciale preservare la stabilità delle relazioni sentimentali. Ogni questione non risolta in questo periodo potrebbe diventare un ostacolo arduo da superare nel mese successivo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, vivrai delle rivoluzioni in vari ambiti e sei tu che deciderai di mettere fine a ciò che non ti appassiona più. Se per caso sei un lavoratore dipendente, potrebbe nascere l’esigenza di avanzare una richiesta di aumento salariale immediatamente. Dalla metà di quest’anno in poi, potresti vedere una svolta molto positiva nella tua situazione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, una luna intensa ti apre le porte di un periodo di metamorfosi, ed in particolare di un avanzamento psicofisico che desideravi da molto. Nel campo sentimentale, qualsiasi separazione che percepisci è solo di breve durata.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, avrete la luna nel vostro segno – una magnifica opportunità per dedicare un po’ di tempo alla riflessione. È il momento ideale per concedervi un po’ di rilassamento e lasciare fluire la tensione accumulata. Invito a non sovraponderare le provocazioni provenienti dal Cancro e dall’Ariete. Mantenete la calma, servirà pazienza.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno zodiacale dell’Acquario può aspettarsi ampia possibilità di reinserimento in connessioni positive con le persone che lo circondano. La mia raccomandazione è di sfruttare le opportunità che si manifesteranno nel percorso. C’è bisogno solo di un po’ di cautela in merito all’ambito finanziario. Si sono svaniti notevoli importi di denaro in spese relative a casa, ufficio o ristrutturazioni e forse anche per un guasto inaspettato, creando pertanto un po’ di contrarietà.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’astro di Venere nel firmamento è di rilievo. In particolare, questa porzione centrale di aprile favorisce le interazioni riguardo al lavoro, gli intese, i contratti. Casomai, pur con qualche capriccio di Giove – che sta dissonando – tornerà a essere propizio dopo il 9 giugno. Pertanto, nell’arco di un paio di mesi, non solo avrai un quadro più nitido della situazione, ma potresti finalizzare un ottimo accordo e trovare maggiore serenità. Concediti l’opportunità di ascoltare e tenere in considerazione anche i pareri altrui.

