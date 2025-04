La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Giuseppe e Rosanna. Il cavaliere ha ricevuto molti attacchi dai presenti in studio. Soprattutto Tina Cipollari ha manifestato i suoi punti di vista in modo piuttosto concitato. A seguire, poi, c’è stato uno scontro molto acceso tra il cavaliere e un altro esponente del parterre maschile.

Giuseppe rincorre Rosanna a UeD, Tina Cipollari lo asfalta

Giuseppe e Rosanna si stanno conoscendo a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi del programma sono state mandate in onda alcune esterne dei due protagonisti, i quali sono apparsi piuttosto complici e in sintonia. In studio, poi, i due hanno confermato le impressioni avute da tutti, ma sono state fatte delle confessioni inaspettate. Giuseppe, infatti, ha ammesso che darebbe l’esclusiva alla dama, cosa che lei non ha ricambiato, nonostante il bacio che c’è stato tra di loro.

Rosanna ha puntualizzato di essere stata lei a volere il bacio, tuttavia, vuole anche godersi questa esperienza, quindi, non è disposta a conoscere solo il cavaliere. Lui è rimasto impassibile, cosa che ha suscitato subito la reazione degli opinionisti. Tina Cipollari ha dato del poveraccio al cavaliere dicendogli di elemosinare le attenzioni da una donna che non lo ricambia al suo stesso modo. Maria De Filippi ha provato a placare l’opinionista, ma lei non ne ha voluto sapere ed ha sbottato dicendo che non gliene fregasse assolutamente nulla, pertanto, avrebbe detto tutto ciò che le sarebbe passato per la testa.

Giuseppe litiga pesantemente con un cavaliere

Giuseppe, poi, ha avuto anche uno scontro molto acceso con un esponente del parterre maschile. Un signore nuovo, infatti, ha preso la parola per invitare il cavaliere ad essere un po’ più umile e a non dispensare consigli su come corteggiare una donna, in quanto fosse il soggetto meno adatto. In studio è scoppiato un forte applauso, che non ha fatto altro che indispettire ancor di più Giuseppe. Quest’ultimo, infatti, ha replicato in malo modo, invitando l’uomo a non intromettersi in questioni che non gli riguardassero.

I toni si sono accesi parecchio, al punto che il signore nuovo si è alzato in piedi per esporre meglio i suoi punti di vista. Ebbene, dinanzi questo gesto, Giuseppe ha sbottato ed ha accusato il suo interlocutore di averlo minacciato, in quanto alzarsi in piedi fosse sinonimo di minaccia. Gli opinionisti si sono schierati contro Giuseppe dicendogli di essere stato davvero maleducato. Il cavaliere, non contento, ha detto al suo interlocutore di stare zitto e di non permettersi mai più di alzarsi per parlare con lui. Gianni Sperti è subito intervenuto dicendo a Giuseppe di non usare toni così minacciosi in studio,

“Consigli da te su come corteggiare una donna: NO!” #UominieDonne pic.twitter.com/e6fGps2Ox9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 15, 2025

Sabrina si umilia per Guido, che viene accusato di fare sponsorizzazioni

In tutto ciò, Sabrina Zago è stata chiamata in causa dalla conduttrice per commentare le dinamiche di Giuseppe e Rosanna, ma la donna ha risposto con un “No comment“. A seguire, poi, si è parlato proprio della donna. La conduttrice le ha detto che fosse venuto un cavaliere a conoscerla, ma lei si è rifiutata, dicendo di voler dare l’esclusiva a Guido. La donna ha raccontato anche un aneddoto che ha suscitato un certo clamore. Nello specifico, ha detto che Guido si è dispiaciuto perché lei non è andata da lui una sera in quanto aveva paura a guidare di notte. Onde evitare di dare un altro dispiacere al cavaliere, allora, Sabrina ha rifiutato di conoscere il nuovo spasimante.

I presenti in studio sono intervenuti per redarguire Sabrina dicendole di compiere sempre lo stesso errore, ovvero, gettarsi a capofitto in una conoscenza, senza valutare attentamente la situazione. Alla fine, poi, Sabrina ha ascoltato il consiglio degli opinionisti ed ha fatto entrare il cavaliere venuto per lei. La donna è rimasta così colpita dall’uomo, al punto che ha deciso di tenerlo. Guido non è apparso molto toccato dalla scelta di Sabrina, cosa che ha suscitato un certo clamore.

Dopo questo blocco, poi, Guido è stato messo sotto attacco in quanto accusato di usare Uomini e Donne per fare delle sponsorizzazioni. L’uomo, infatti, si è arrabbiato con Sabrina perché la donna gli ha fatto disdire una prenotazione in un ristorante di un suo amico all’ultimo momento. Gianni e Tina l’hanno subito accusato di tenerci così tanto ad andare in quel posto in quanto voleva pubblicizzarlo. Lui, ovviamente, ha negato, ma i presenti in studio sono rimasti della loro idea.