Partecipare a Uomini e Donne è una bella vetrina per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione. Sempre più spesso, infatti, nel programma stanno arrivando persone il cui scopo non è affatto quello di trovare l’amore, bensì un po’ di visibilità. In queste ore, sul web è trapelata una segnalazione alquanto interessante in merito ad un cavaliere, che pare stia proprio sfruttando il programma per gli scopi sopracitati.

Un cavaliere di Uomini e Donne pronto a tutto pur di partecipare ai GF e Isola dei Famosi

Tra gli esponenti del Trono Over di Uomini e Donne pare ci sia qualcuno piuttosto interessato ad intraprendere una carriera nel mondo della televisione. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, pare che uno dei cavalieri stia prendendo informazioni per cercare di riuscire ad essere preso nel cast della prossima edizione del Grande Fratello, oppure dell‘Isola dei Famosi. La persona in questione avrebbe già cominciato a tastare il terreno nella speranza di comprendere quale sia la strada migliore da intraprendere per lanciarsi in questo mondo. Ma chi sarà la persona in questione? Stiamo parlando di Giovanni Siciliano.

Il cavaliere ha fatto discutere molto di sé nelle ultime puntate di Uomini e Donne. Il motivo è risieduto essenzialmente nel fatto che l’uomo ha detto delle cose piuttosto pesanti contro la dama Agnese, facendola passare per una poco di buono. Malgrado si sia scusato con lei, però, il giovane è stato pesantemente insultato sui social, ragion per cui ha sentito il bisogno di registrare un video per sfogarsi.

Giovanni crea sgomento per alcune dichiarazioni sulla sua vita privata

Ma non è tutto. Giovanni Siciliano, ultimamente, sta generando molto clamore anche a causa di alcuni video che sta pubblicando sui suoi social in cui racconta la sua vita. Tra le varie confessioni fatte, Giovanni ha svelato anche di avere ben 4 figli, avuti però da 3 donne differenti. Il cavaliere ha palesato di non vergognarsi affatto di aver compiuto queste scelte nella sua vita. A suo avviso, è meglio per i figli avere i genitori separati, ma felici, piuttosto che insieme ma infelici. Adesso, con questa nuova segnalazione sul suo conto, è molto probabile che il cavaliere si accaparrerà tantissime altre critiche e insulti sul web.