Qualche puntata fa a Uomini e Donne è andata in onda una lite molto accesa tra Giovanni Siciliano e Agnese De Pasquale. Il cavaliere è arrivato ad insinuare che la donna gli sia saltato addosso, facendola passare per una poco di buono. Successivamente, poi, si è anche scusato con lei ma, a quanto pare, il pubblico non lo ha perdonato. In queste ore, infatti, il cavaliere ha dato luogo ad uno sfogo.

Gli insulti del web contro Giovanni dopo quanto accaduto a UeD e la replica del cavaliere

Giovanni Siciliano è stato travolto dalle critiche del web dopo quanto accaduto a Uomini e Donne. Se, da un lato, Agnese ha deciso di accogliere le scuse del cavaliere perdonandolo, lo stesso non può dirsi per gli utenti del web che, invece, hanno continuato ad insultarlo. Giovanni, così, stremato dai tanti commenti negativi, ha deciso di replicare con un video sui social.

Il cavaliere ha mantenuto un tono piuttosto pacato e sereno, ma non ha avuto peli sulla lingua nel criticare il comportamento di alcuni leoni da tastiera. Nel dettaglio, ha detto che molte persone siano infelici, in quanto non fanno altro che criticare ogni suo comportamento. Se non si fosse scusato, lo avrebbero attaccato per essersi comportato in maniera sbagliata, ma anche dinanzi le scuse c’è chi lo ha accusato di essere stato falso. Giovanni, dunque, si è detto esausto, ma al contempo non intenzionato a cedere e sempre pronto ad andare avanti a testa alta. Il cavaliere, poi, ci ha tenuto a ribadire di essere stato sincero nelle scuse verso Agnese.

Una nuova stoccata di Giovanni contro gli hater: le polemiche non si placano

Successivamente, poi, Giovanni ha detto di sapere che anche questo suo intervento avrebbe scatenato le ire del web, pertanto, si è detto pronto a leggere i tanti commenti negativi nei suoi riguardi e, in effetti, ne sono stati parecchi. Qualche ora fa, poi, Siciliano ha pubblicato un nuovo video mentre si allena in palestra ed ha voluto aggiungere una stoccata contro tutti gli odiatori del web. Nel dettaglio, ha scritto la seguente frase: “Vi compro per quanto valete e vi rivendo per quanto pensate di valere“. Insomma, sembra proprio che le critiche contro il protagonista di Uomini e Donne non si accennino ad attenuarsi.