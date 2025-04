Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono stati diversi momenti piuttosto concitati. Inizialmente c’è stato un confronto tra Gloria e Sebastiano. Successivamente, poi, è intervenuto Francesco, il quale ha insultato Gianni Sperti e Tina Cipollari determinando l’immediato intervento da parte di Maria De Filippi. Poi ci sono stati degli accesi confronti al Trono Classico.

Lo scontro tra Gloria e Sebastiano a Uomini e Donne: lei lo mortifica

La puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 14 aprile, è cominciata con un confronto molto acceso tra Gloria e Sebastiano. La donna si è presdentata in studio con delle bottiglie di vino, che le aveva regalato il cavaliere quando l’aveva invitata a salire in camera sua per berlo insieme a delle fragole. La donna ha agito in questo modo in quanto ancora adirata per le parole adoperate dall’uomo durante una scorsa puntata di Uomini e Donne.

La discussione è divenuta subito molto concitata, al punto che Gloria ha mortificato Sebastiano dicendogli di vergognarsi per aver parlato ad una donna in quel modo, facendola passare per una poco di buono. Al culmine dello scontro, poi, la donna ha mandato anche a quel paese il cavaliere, suscitando un grande clamore in studio. Tina Cipollari si è complimentata con la donna per aver messo a posto il suo interlocutore.

“Io non ti ho chiesto nulla!” Gloria ha qualcosa da dire a Sebastiano! #UominieDonne pic.twitter.com/V15FlJjIPd — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 14, 2025

Francesco zittito da Maria De Filippi: siparietto esilarante a UeD

Successivamente, poi, c’è stato un siparietto esilarante che ha riguardato Francesco. Il cavaliere ha preso la parola per scagliarsi contro Gianni e Tina, che in precedenza lo avevano criticato senza conoscerlo. Il cavaliere ha detto che i due sembrassero due Pitbull. Una volta coinvolti gli animali, tema che sta molto a cuore a tutti i membri di UeD, è stata immediata la reazione di Sperti, il quale ci ha tenuto a precisare che tale razza di cani fosse splendida. Francesco, allora, ha replicato dicendo che sia risaputo che certe razze abbiano un carattere un po’ più aggressivo di altre. A quel punto, poi, è intervenuta Maria, la quale ha subito messo al suo posto il cavaliere, dicendo che questo questo non fosse vero e che dipendesse molto dalle situazioni e, soprattutto, dalle persone, precisazione che è stata accolta con un grande applauso.

A seguire, poi, il cavaliere si è scontrato anche con altri esponenti del parterre. Improvvisamente, poi, si è rivolta a Maria De Filippi dandole della regina, cosa che ha scatenato l’immediata reazione di alcuni dei presenti. Un altro esponente del parterre maschile, infatti, ha attaccato Francesco dandogli del lecchino. Alla fine, poi, la De Filippi ha liquidato tutta la situazione facendo partire un ballo.

Francesco ha interrotto la sua conoscenza con Cinzia, e… #UominieDonne pic.twitter.com/OI7njGP5TM — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 14, 2025

Gianmarco rifiuta di vedere Cristina e Francesca e bacia Nadia

L’ultimo blocco della puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, è stata dedicato al Trono Classico. Gianmarco Steri si è rifiutato di vedere Cristina e Francesca ed ha preferito uscire solo con Nadia. Tra i due è scattato un bacio molto passionale. Dopo l’esterna la Ferrara ha preso la parola e si è scontrata pesantemente con Nadia, sta di fatto che tra le due c’è stato uno scontro molto acceso che è stato sedato da Gianmarco. Tra il tronista e la corteggiatrice, però, è nata una nuova discussione. Anche Francesca è rimasta molto male per il comportamento di Steri, ma la giovane ha adoperato un modo di fare molto più pacato.