La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il trono di Tina Cipollari. La donna ha messo a dura prova Cosimo dal punto di vista economico, al punto che il cavaliere ha preso una decisione importante. Successivamente, poi, si è parlato anche di altro e non sono mancate le discussioni.

Risate, confessioni e test tra Tina Cipollari e Cosimo a Uomini e Donne

Nella puntata del 10 aprile di Uomini e Donne si è partiti dalle esterne di Tina Cipollari e Cosimo a Madrid. I due sono andati in giro per la città, ma la tronista ha esordito mettendo il cavaliere spalle al muro e invitandolo a chiarire chi fosse la donna con cui è stato beccato di recente. L’uomo ha subito risposto dicendo che sia la figlia di una parente. Tina è apparsa piuttosto titubante, sta di fatto che ha detto al cavaliere che si sarebbe dovuto far perdonare facendole dei regali. In studio, poi, Maria De Filippi ha precisato al cavaliere che potesse interrompere questa frequentazione in qualunque momento, anche perché di questo passo finirà tutti i suoi soldi. Cosimo, però, non ne ha voluto sapere, sta di fatto che ha detto di voler continuare, ma d’ora in avanti sarà lui a mettere alla prova Tina in modi che svelerà in seguito.

La furia di Gianmarco Steri contro le corteggiatrici

A seguire, poi, Gianmarco Steri dopo un ballo ha sbottato contro Cristina e Francesca, accusandole di non aver avuto reazioni al bacio con Nadia. La prima ha replicato in maniera piuttosto irruenta, dicendo che si aspettava il bacio e non ha voluto reagire dando soddisfazione al ragazzo. Francesca, invece, è stata molto più pacata. Ad ogni modo, nessuna delle due reazioni è piaciuta al tronista che, infatti, ha deciso di lasciare la puntata in anticipo. Le corteggiatrici sono uscite a loro volta, ma lui ha chiesto di non essere seguito.

Spazio poi a Margherita, Pierpaolo e Marilù. I primi due hanno discusso pesantemente a causa di alcune mancanze del cavaliere. Con Marilù, invece, è nata una bella amicizia, ma entrambi sono stati d’accordo nel dire che non sia il caso di proseguire in quanto tra di loro non è scattato nulla di più di un’amicizia.

Sebastiano mortifica Gloria a UeD, ma lei si vendica

L’attenzione, poi, è ritornata su Gloria Nicoletti e Sebastiano. Quest’ultimo ha iniziato a fare delle allusioni alquanto sgradevoli sulla dama. Secondo il punto di vista del cavaliere, la donna lo avrebbe rivalutato a seguito di un approccio fisico tra di loro mediante un massaggio che lui le ha fatto. Il cavaliere, allora, ha ammesso di non voler andare avanti nella conoscenza in quanto lui non è “questo genere di uomo”. Gianni Sperti è intervenuto dicendo che l’offesa di Sebastiano fosse piuttosto grave e allusiva al fatto che Gloria fosse una poco di buono.

La donna, allora, ha sbugiardato il cavaliere dicendo che, in realtà, è stato lui ad invitarla in camera con vino e fragole e lei si è rifiutata. Dinanzi questa confessione, gli opinionisti hanno attaccato il cavaliere dicendogli di essere davvero un personaggio pessimo. Infine, poi, è giunta al capolinea la conoscenza tra Vincenzo e Agnese. La donna ha dichiarato di aver sentito l’ex di lui, la quale non le avrebbe parlato molto bene del cavaliere. Dopo una discussione piuttosto lunga, poi, i due hanno deciso di chiudere e lui è andato via.