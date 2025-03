In queste ore sul web è spuntata una segnalazione alquanto interessante che riguarda Cosimo, il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Il cavaliere è stato avvistato in compagnia di un’altra donna, cosa che sta spingendo a credere che l’uomo non sia sincero nei confronti della tronista e del programma.

La segnalazione su Cosimo fuori da Uomini e Donne: cosa è successo

Il Trono di Tina Cipollari è nato sicuramente per gioco, così come rivelato anche da Maria De Filippi nel corso di una precedente puntata di Uomini e Donne. Ad ogni modo, questo non giustificherebbe un’ipotetica relazione che il cavaliere potrebbe avere al di fuori del programma. In queste ore, però, sul suo conto sono trapelate delle notizie piuttosto incresciose.

Una fan di Deianira Marzano ha inviato alla donna una foto nella quale si vede Cosimo con un’altra donna. I due si trovano all’interno di un ristorante intenti a cenare. I loro volti sono rilassati e sereni. cosa che dimostra una certa complicità tra di loro, ma non è tutto. Stando a quanto emerso da questa segnalazione, sembrerebbe anche che il locale in questione non sia certamente altolocato, quanto piuttosto un qualcosa di molto economico. Questa precisazione spinge a credere che, in realtà. il cavaliere stia prendendo in giro tutti non solo dal punto di vista dell’interesse per Tina, ma anche circa la sua situazione patrimoniale.

Cosimo mente, o la redazione è complice?

Alla luce della segnalazione trapelata su Cosimo, dunque, in tanti si stanno domandando quale sia la verità. Il cavaliere sta prendendo in giro la tronista e la redazione spacciandosi per chi non è, oppure c’è dell’altro? Si potrebbe anche ipotizzare che, in realtà, gli autori di Uomini e Donne siano a conoscenza della reale condizione economica e sentimentale di Cosimo, e starebbero tirando avanti il Trono di Tina solamente per fare un po’ di show a centro studio. Al momento non sono arrivate spiegazioni da parte del diretto interessato né, tanto meno, da parte della redazione di UeD, quindi, non resta che attendere per vedere come andrà a finire.