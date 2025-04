Oggi, venerdì 4 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, sempre molto ricca di colpi di scena. Al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto gli esponenti del Trono Over. Al termine della messa in onda, però, ci sarà anche un blocco dedicato a Gianmarco Steri e a tutto quello che è accaduto nelle scorse puntate.

Anticipazioni Uomini e Donne del 4 aprile: centro studio movimentato tra dame e cavalieri

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si partirà con un centro studio piuttosto infuocato. In particolare, si accomoderanno Rosanna, Giuseppe, Sabrina, Emanuele Guido e Cristina. In primo luogo, sarà mandata in onda l’esterna tra Giuseppe e Rosanna. I due si troveranno molto bene e saranno anche vicini al bacio, che però non scatterà. Il cavaliere, poi, non esiterà a provocare, per l’ennesima volta, Sabrina, che nel frattempo sta uscendo con Fabio. L’uomo non ha apprezzato alcuni comportamenti assunti dai due. Ad ogni modo, Sabrina e Fabio replicheranno a tono e nascerà una discussione molto accesa.

Spazio poi alla Zago, la quale chiuderà la conoscenza con Emanuele. La donna sta uscendo anche con Guido, che ha intenzione di continuare a conoscere, anche se lui sta uscendo pure con Cristina. Al momento, il cavaliere ammetterà di preferire Sabrina, ma anche lui vorrebbe proseguire con entrambe le dame.

Scontro tra Damiano e Gianni Sperti e aggiornamenti su Gianmarco Steri

Successivamente, poi, sarà dato spazio a Damiano. Il cavaliere ha conosciuto una nuova dama di nome Flavia, scesa per lui in una scorsa puntata di UeD. I due racconteranno di essersi trovati molto bene, al punto da trascorrere anche del tempo da soli in una camera d’hotel. I due, però, diranno di non essere andati oltre, cosa che sarà messa in discussione dagli opinionisti, specie Gianni Sperti. A quel punto, allora, si accenderà una discussione tra il cavaliere. e l’opinionista e il primo insulterà il secondo dicendogli di essere una persona davvero di basso livello.

Infine, spazio a Gianmarco Steri. Il ragazzo, dopo quanto accaduto nelle scorse puntate, è andato a riprendere Cristina, ma tra i due le cose non sono andate bene. In studio, infatti, sarà mandato in onda un filmato inerente il loro incontro che, in men che non si dica, si è trasformato in uno scontro. Questo spingerà il tronista a dire alla corteggiatrice di darsi una calmata, altrimenti la loro conoscenza può anche interrompersi. Per contro, invece, Gianmarco sarà molto vicino a Francesca, con la quale ballerà anche diverse volte. Inoltre, uscirà in esterna anche con Nadia, che tornerà in studio dopo essersi assentata la scorsa volta. Il tronista ammetterà di aver visto la ragazza un po’ timida e impacciata, ragion per cui non c’è stato nulla di che tra di loro.