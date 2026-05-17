Questa sera, domenica 17 maggio alle 21:30 su Canale 5, va in scena il gran finale della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo otto mesi di studio, sacrifici e sfide, cinque talenti si contendono il titolo di vincitore assoluto davanti al pubblico da casa.

La scelta di trasmettere la finale di domenica e non di sabato non è casuale: Mediaset e Maria De Filippi hanno deciso di evitare lo scontro diretto con la finale dell’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna sabato 16 maggio con Sal Da Vinci a rappresentare l’Italia. Una mossa strategica per non disperdere l’attenzione del pubblico, soprattutto quello più giovane, e garantire al talent la vetrina che merita.

A giocarsi la vittoria ci sono tre ballerini, Nicola, Emiliano e Alessio, e due cantanti, Elena e uno tra Angie e Lorenzo, che si sfideranno all’inizio della puntata per conquistare l’ultimo posto disponibile in finale. Il meccanismo della serata prevede una serie di sfide progressive che porteranno all’eliminazione di due cantanti e due ballerini, fino a lasciare gli ultimi due concorrenti in gara per il verdetto finale. A quel punto sarà esclusivamente il pubblico da casa, tramite televoto, a decidere chi alzerà la coppa, votando via SMS ai numeri 477.000.1 e 477.000.0. Non esisteranno più le squadre che hanno caratterizzato il percorso degli allievi: Zerbi-Celentano, Pettinelli-Peparini e Cuccarini-Emanuel Lo lasciano spazio a una gara individuale, tutti contro tutti.

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Ad arricchire la serata ci sarà una giuria d’eccezione composta da Gigi D’Alessio, Amadeus ed Elena D’Amario, affiancati nel ruolo di giudice speciale da Cristiano Malgioglio. Proprio quest’ultimo, insieme agli altri tre giudici, nell’ultima puntata aveva assegnato due voti a testa sia ad Angie che a Lorenzo, rendendo il loro duello d’accesso alla finale ancora più equilibrato e atteso.

Premi, pronostici e carriere già avviate

Il montepremi in palio questa sera è considerevole: il vincitore assoluto si aggiudicherà 150 mila euro in gettoni d’oro, mentre al vincitore di categoria andranno 50 mila euro. Il Premio della Critica, offerto da Enel e del valore di 50 mila euro, sarà assegnato da una giuria di giornalisti di testate come Corriere della Sera, La Stampa, Il Giornale e Il Messaggero, insieme a rappresentanti di agenzie di stampa e siti web. Completano il quadro il Trofeo Premio Radio, decretato da network nazionali come RTL 102.5, RDS, Radio 105 e Radio Italia, il Premio Unicità offerto da Oreo (30 mila euro) e il Premio Keep Dreaming di Marlù (7 mila euro a ciascun finalista).

Secondo gli analisti di Agipronews, la vittoria di un ballerino appare quasi certa, quotata a 1,40 contro il 2,75 di un cantante. Il grande favorito è Alessio, dato vincente a 1,90 su Sisal e 2,00 su Eplay24: per lui sarebbe una rivincita speciale, considerando che nella scorsa edizione un infortunio lo aveva costretto ad abbandonare la scuola prima del tempo. Il suo principale rivale è Emiliano, diciassettenne descritto come un mix di talento e sensibilità, quotato a 4,50. Tra i cantanti il più quotato è Lorenzo (6,00-7,00 a seconda del bookmaker), seguito da Angie a 9,00 ed Elena più staccata a 16,00.

La finale non è solo una gara per la coppa: rappresenta anche il primo vero salto nel mondo discografico per i cantanti finalisti. Angie pubblicherà il suo EP “Sogni di vetro” con etichetta Emi/Universal Music Group il 22 maggio, mentre Lorenzo, che durante la semifinale si era già aggiudicato il Premio Spotify Singles, è pronto a lanciare “Stupida Vita”.

Alcuni concorrenti, inoltre, hanno già ottenuto importanti opportunità professionali prima ancora della finale: il ballerino Alex ha conquistato un ingaggio per il 2026-2027 con Burn The Floor, lo spettacolo che ha calcato i palchi di Broadway e del West End di Londra; Kiara ha firmato un contratto di tre mesi con la prestigiosa compagnia di danza contemporanea ProArteDanza in Canada; Nicola si è guadagnato una borsa di studio per il Summer Intensive 2026 presso la Alvin Ailey School di New York. Segno che, al di là del nome sul trofeo, questa edizione di Amici ha già prodotto risultati concreti per diversi dei suoi protagonisti.