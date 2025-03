Molti utenti del web hanno notato un comportamento inaspettato da parte di Tommaso Franchi una volta uscito dalla casa del Grande Fratello. L’ex gieffino, infatti, è come se avesse voluto prendere le distanze da alcuni concorrenti con cui ha condiviso questa esperienza di reclusione all’interno della casa di cinecittà, ma non solo. Il giovane ha mostrato una certa freddezza anche nei riguardi di Alfonso Signorini, sta di fatto che gli ha tolto il segui da Instagram. Nel corso di una recente intervista, poi, il ragazzo ha raccontato il motivo celato dietro questo suo gesto.

Ecco perché Tommaso Franchi ha smesso di seguire Alfonso Signorini da Instagram

Tommaso Franchi ha smesso di seguire alcuni ex coinquilini del Grande Fratello. Gli utenti del web hanno notato che il ragazzo ha preso le distanze principalmente da Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Luca Giglioli, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. A generare un certo sgomento, però, è stato il segui tolto ad Alfonso Signorini.

In molti si sono chiesti cosa potesse esserci dietro questa decisione inaspettata da parte del ragazzo. Ebbene, nel corso di un’intervista rilasciata per Casa Chi il giovane ha chiarito il suo punto di vista a riguardo. In particolare, Tommaso ha detto che attualmente ha deciso di seguire sui social solamente le persone con cui ha davvero un rapporto e che conosce bene. In merito ad Alfonso, Franchi ha ammesso di non conoscerlo bene, pertanto, nel momento in cui avrà questo piacere, tornerà a seguilo.

Tommaso sul segreto mantenuto con Mariavittoria Minghetti

La spiegazione di Tommaso Franchi, però, è apparsa alquanto bizzarra. Alfonso Signorini resta comunque il conduttore del Grande Fratello e colui che gli ha dato la grande opportunità di partecipare a questo reality show, quindi, il comportamento del giovane è apparso alquanto irrispettoso e irriconoscente per molti utenti.

Ad ogni modo, nel corso di suddetta intervista, Tommaso ha commentato anche altri argomenti altrettanto spinosi. In questo periodo si è molto parlato di un presunto segreto condiviso dal ragazzo e da Mariavittoria Minghetti. A tal riguardo, però, il giovane è apparso piuttosto vago e stralunato. Nel dettaglio, infatti, ha detto di non ricordare affatto questa cosa e di non avere alcun segreto con la sua fidanzata. Sarà davvero così oppure c’è dell’altro sotto?