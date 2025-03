Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 marzo rivelano che ci saranno momenti molto concitati sia la Trono Classico, sia a quello Over. Tra gli episodi maggiormente degni di nota ci sarà il ritorno di Orlando, ex corteggiatore di Gemma Galgani, ma non solo.

Il ritorno di Orlando a Uomini e Donne e liti tra Alessio, Luana e Valentina

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne si tornerà a parlare di Gemma Galgani. Dopo quanto accaduto nelle scorse messe in onda, Orlando, il cavaliere che la stava corteggiando, è stato invitato ad andare via a seguito di una segnalazione. Nei prossimi giorni, però, ritornerà e dirà di volerci riprovare con Gemma. In studio scoppierà il caos, in quanto nessuno gli crederà e, alla fine, sarà mandato via nuovamente.

Alessio Pili Stella uscirà con Luana e Valentina. La prima rimarrà molto delusa dalla scelta dell’uomo di frequentare un0altra donna, sta di fatto che tra i due ci saranno delle discussioni che, alla fine, porteranno all’interruzione della frequentazione. Anche con Valentina, però, non mancheranno le liti, sta di fatto che i due arriveranno ad ammettere che non sarebbero disposti a lasciare lo studio insieme.

Novità per Damiano, Gloria e Morena, gare di ballo ed esterna tra Tina e Cosimo

Damiano, dal canto suo, uscirà con Gloria e con Morena. L’uomo discuterà con quest’ultima in quanto lei sarà un po’ schiva al telefono non rispondendo ad alcune sue telefonate. Gloria si sentirà un po’ esclusa, sta di fatto che inviterà il suo interlocutore a schiarirsi prima le idee prima di andare avanti.

Gianni Sperti e Giuseppe si cimenteranno in una nuova gara di ballo, mentre Tina Cipollari uscirà in esterna con Cosimo. I due, dato che sono prossimi a partire per Madrid, andranno a prendere delle lezioni di flamenco. Maria De Filippi, poi, inviterà in studio Umberto, professore di amici. Per quanto riguarda Gianmarco Steri, infine, il ragazzo porterà in esterna Nadia e Cristina e con quest’ultima scatterà il bacio. Francesca lascerà lo studio arrabbiata e lui la seguirà. La stessa cosa farà anche Nadia, ma Gianni la bloccherà chiedendole spiegazioni in merito ad alcuni comportamenti che ha assunto con il tronista.