Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è avvenuta la cacciata di Orlando Bastianelli dal programma. Il tutto è avvenuto a seguito di alcune segnalazioni riportate da Tina Cipollari sul cavaliere. Il tutto, ovviamente, è accaduto in un clima piuttosto concitato.

Tina Cipollari riporta una segnalazione su Orlando a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata parlando di Gemma Galgani. Maria De Filippi ha mandato in onda un post puntata della scorsa volta, in cui la dama e Orlando hanno avuto una discussione in quanto il cavaliere ha notato dei comportamenti differenti nella protagonista quando è in studio e quando i due sono da soli. Successivamente, poi, c’è stata un’esterna tra di loro, in cui non sono mancati i malumori, anche perché Orlando ha ammesso di essere interessato anche ad un’altra dama. Ad ogni modo, tra i due c’è stato un chiarimento.

Dopo la messa in onda dell’esterna, poi, Tina Cipollari è intervenuta dicendo di aver parlato con una signora che conosce Orlando, la quale le avrebbe detto che il cavaliere avrebbe una relazione con una donna russa da circa 20 anni. Lui si è subito difeso dicendo di aver avuto una storia con questa donna, ma che essa si sarebbe interrotta da diversi mesi, il loro ultimo incontro risalirebbe ad ottobre.

La reazione di Orlando e l’uscita da UeD

Nel corso del dibattito, Orlando ha confermato quasi tutto, anzi, ha cercato di sfruttare la situazione a suo vantaggio dicendo che questa segnalazione gli dà la possibilità di dimostrare quanto lui sia serio nelle relazioni, sta di fatto che con questa persona è stato fidanzato 10 anni. Orlando, però, ha negato di essere ancora impegnato con questa persona, ma i presenti in studio non gli hanno creduto.

Ad ogni modo, il cavaliere ha ammesso di non nutrire un’attrazione per Gemma, cosa che è stata presa al balzo dalla conduttrice, la quale ha esortato la Galgani a chiudere. Una volta conclusa la conoscenza tra i due, il cavaliere è stato invitato a svelare il nome della dama a cui fosse interessato, altrimenti avrebbe dovuto lasciare il programma. Lui inizialmente è stato reticente, ma poi ha confessato ed ha fatto il nome di Marina. Orlando ha detto che non avrebbe voluto dirlo, ma purtroppo la redazione lo ha quasi “costretto” a farlo. A quel punto è intervenuta anche una collaboratrice della De Filippi la quale ha svelato che è stato Orlando il primo a dire di avere interesse per un’altra persona, ragion per cui gli è stato chiesto di svelare l’identità della donna per questioni di chiarezza. In ogni caso, Marina non ne ha voluto sapere di conoscerlo, così Orlando è stato invitato a lasciare il programma.