Ieri nella casa del Grande Fratello si è verificato un fatto alquanto atipico. I fan sono soliti mandare delle dediche ai loro beniamini all’interno della casa mediante degli aerei. Questa volta, però, si è verificato un fatto alquanto atipico. Nello specifico, infatti, i fan di Zeudi Di Palma hanno pensato bene di lanciare nel giardino della casa delle sfere contenenti dei messaggi alquanto criptici rivolti ad alcuni concorrenti. Gli autori del programma sono stati costretti ad intervenire.

Messaggi criptici e dediche volano nel giardino della casa del Grande Fratello

Spesso i fan dei concorrenti del GF sono sfe3gatati, cosa che ha portato anche a recenti episodi sgradevoli e polemiche. Allo scopo di manifestare il loro sostegno per Zeudi Di Palma, nel corso della giornata di ieri, alcuni sostenitori della ragazza hanno iniziato a lanciare nel giardino della casa delle sfere sulle quali c’erano incise delle dediche.

I concorrenti, ovviamente, si sono fiondati in giardino per capire che cosa stesse succedendo. Soprattutto Shaila Gatta è apparsa molto interessata alla cosa, sta di fatto che ha raccolto una delle sfere ed ha cominciato a leggere quanto scritto. Attorno a lei, poi, si sono stretti anche altri protagonisti, i quali hanno provato a decifrare i messaggi criptici scritti.

Zeudi Di Palma felicissima, intervengono gli autori

Ad un certo punto, poi, i concorrenti si sono resi conto che, molto probabilmente, tutti quei messaggi fossero rivolti a Zeudi Di Palma. La ragazza, così, è subito accorsa in giardino ed è apparsa entusiasta e felice di quanto stesse accadendo. Tra le varie frasi scritte c’era la seguente: “Sei incredibile, sei rara, io ti ho capita“, ma anche molto altro.

Prima che i ragazzi andassero oltre nella lettura, però, gli autori del Grande Fratello sono subito intervenuti. Ad un certo punto, infatti, si è udita una voce dagli altoparlanti la quale ha intimato a tutti i concorrenti di rientrare immediatamente nella casa. In effetti, l’intervento degli autori è stato opportuno, in quanto non si possono avere contatti con il mondo esterno. Su quelle sfere ci sarebbe potuta essere scritta la qualunque, come ad esempio informazioni provenienti dal mondo fuori la casa. Per tale motivo, tutti i protagonisti hanno seguito alla lettera le indicazioni dello staff, ed hanno lasciato tutto in giardino rientrando in casa. La loro eccitazione e curiosità, però, non sono state placate. Non resta che attendere la puntata di stasera del GF per vedere se la questione sarà affrontata.