Mariarosaria Marino, la mamma di Zeudi Di Palma, ha rilasciato un’intervista in cui ha voluto fare una denuncia a causa di un fatto che si sta verificando in questo periodo. Nello specifico, la donna ha raccontato un fatto grave che le è accaduto e che riguarda sua figlia e la sua partecipazione al Grande Fratello.

Lo sfogo della mamma di Zeudi Di Palma: cosa è successo a causa del GF

Soprattutto negli ultimi tempi si sta verificando sempre con maggiore frequenza un fatto piuttosto increscioso al di fuori del Grande Fratello. I fandom dei vari concorrenti, infatti, stanno diventando sempre più ossessivi, fino a trasformarsi in un vero e proprio veicolo di odio, bullismo, diffamazioni e attacchi molto pesanti. Questi atteggiamenti si riversano non solo sui rivali dei propri beniamini all’interno della casa del GF, ma anche sulle famiglie dei concorrenti.

Questo è ciò che è accaduto alla mamma di Zeudi Di Palma che, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata per Fanpage, ha voluto fare delle amare confessioni. La donna ha svelato di essere molto preoccupata e in pena per sua figlia a causa dei forti attacchi che sta ricevendo sui social. Essi, però, si stanno riversando anche sulla famiglia. A tal riguardo, Mariarosaria ha svelato un episodio grave che si è verificato. Lei stessa e i suoi cari sono stati associati a dei clan mafiosi, cosa che di conseguenza ha spinto molti a fare minacce e accuse decisamente forti.

La denuncia e la risposta alle accuse sulla sessualità di Zeudi

Tale situazione ha spinto la signora a rivolgersi a degli avvocati per denunciare l’accaduto e prendere dei seri provvedimenti. Zeudi è stata accusata di aver comprato il titolo di Miss Italia, ma non solo. Di recente è stata messa in discussione anche la sessualità della ragazza. Secondo molti, la giovane starebbe strumentalizzando il suo orientamento sessuale per far parlare di sé e per intenerire il pubblico da casa.

Ebbene, proprio su questo tema, la mamma di Zeudi ha precisato di non voler intervenire sulla faccenda, in quanto troppo delicata. Successivamente, poi, ha svelato che quello di Zeudi è stato un percorso molto lento e delicato, che ha portato la figlia ad esternare questioni molto delicate inerenti la sua vita privata ed è stata da monito e ispirazione a molte ragazze che si trovavano nella sua stessa situazione. Per tale motivo, ricevere questi attacchi così pesanti e immotivati è una cosa davvero orribile per la madre della concorrente. Ad ogni modo, la signora non attende altro che termini questa esperienza al Grande Fratello, in modo da poter riabbracciare sua figlia e porre fine a tutto questo vortice di odio.