Momenti davvero concitati nella casa del Grande Fratello. Dopo la scorsa puntata gli animi si sono piuttosto inaspriti tra Zeudi Di Palma e alcuni concorrenti. In queste ore, a dare luogo ad una discussione con la ragazza è stato Luca Giglioli, detto Giglio. Il ragazzo ha accusato la coinquilina di essere una bambina infantile, cosa che ha sollevato non poche polemiche.

La lite tra Zeudi di Palma e Giglio al GF

Zeudi Di Palma ha avuto una discussione molto accesa con Giglio e, successivamente, anche con Chiara Cainelli. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui l’ex Miss Italia ha rifiutato di giocare a calciobalilla insieme ad altri concorrenti in quanto tra di loro ci fosse anche Lorenzo Spolverato. Dato che i due avevano pesantemente discusso nel corso della scorsa puntata del GF, la giovane ha deciso di non prendere parte alla partita, impedendo, di conseguenza, anche agli altri concorrenti di giocare in quanto non avessero raggiunto il numero.

Il comportamento di Zeudi ha infastidito molto Giglio, il quale non ha esitato a dirle di essere molto infantile. Successivamente, poi, Giglio, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Jessica Morlacchi erano intenti a giocare un’altra partita di calciobalilla. A quel punto, però, è arrivata Zeudi ed ha iniziato a distrarre Giglio avviando una discussione con lui. A nulla sono serviti i tentativi di Shaila di invitare i due a discutere in un secondo momento e a permettergli di terminare la partita.

Zeudi attacca anche Chiara Cainelli: amicizia al capolinea?

Lo scontro tra Zeudi e Giglio è stato piuttosto acceso. La ragazza ha recriminato al coinquilino il non essere stato onesto con lei e non averle detto in faccia quello che pensa. Giglio, dal canto suo, ha detto alla ragazza di non essersi mai nascosto dietro un dito e di ritenere realmente che la donna sia una bambina.

In un secondo momento, poi, nella discussione è stata coinvolta anche Chiara. Nello specifico, Zeudi ha accusato la sua amica di non averla tutelata e difesa mentre veniva attaccata. Chiara, dal canto suo, si è difesa ammettendo di essersi trovata molto a disagio, sta di fatto che non sapeva come intervenire per difendere la sua amica, ma questo non vuol dire che non tenga a lei. Zeudi, però, non ne ha voluto sapere e, tra le lacrime, ha cacciato dalla camera da letto la sua amica, o forse ex, dicendole di esserci rimasta davvero molto male.