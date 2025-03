Alfonso Signorini non si è fermato neppure di fronte alla febbre e alla mancanza di voce, conducendo un nuovo appuntamento del Grande Fratello 18 in diretta su Canale 5. A tre puntate di distanza dalla finalissima che si svolgerà il 31 marzo, è arrivato il momento di tirare le somme di quanto accaduto nel reality show.

Nel corso della serata infatti, ben due concorrenti sono stati eliminati da gioco, ma per uno di essi è arrivata una seconda possibilità. Gli scontri come sempre, hanno fatto da sfondo ad una serata movimentata che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto.

GF 18, quarantesima puntata: la crisi tra Mariavittoria e Tommaso

La coppia formata da Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi è sempre stata una delle più salde e sincere di questa edizione del Grande Fratello. Eppure negli ultimi giorni che hanno preceduto la puntata ha vacillato fortemente di fronte a delle gelosie immotivate dell’idraulico.

In effetti, dopo una festa in cui tutti si sono divertiti, la fidanzata ha condiviso un bagno nella vasca con Helena e Zeudi. Questo ha turbato il giovane, soprattutto a seguito del tema della possibile bisessualità della compagna che era stato trattato in tv. La dottoressa si è sentita così esausta che ha pensato addirittura di chiudere la relazione.

GF 18, quarantesima puntata: l’addio tra Shaila e Lorenzo

A pochi passi dalla finale, sembra davvero essersi conclusa un’era. Le ultime giornate sono state particolarmente movimentate per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che ormai sono giunti ad un punto di non ritorno. Ampio spazio è stato lasciato al loro confronto, durante il quale sono andate in onda le immagini degli ultimi eccessi del milanese.

Dopo l’ennesima discussione, la ballerina ha cercato il chiarimento con lui, che oltre che non mostrarsi disponibile al confronto, ha distrutto e buttato nella spazzatura un quadro fatto da lei. La Gatta, al contrario delle altre volte, è sembrata più che mai convinta che tra loro non possa esserci nulla e che dovrà proseguire per la sua strada.

GF 18, quarantesima puntata: i due eliminati

L’esito del televoto ha lasciato nuovamente spiazzato il pubblico. Mariavittoria, Shaila, Helena e Chiara sono state salvate, mentre ha dovuto abbandonare il giorno Javier Martinez. Un’uscita che ha lasciato con l’amaro in bocca, perché il pallavolista è andato via senza salutare la compagna Helena.

A turbarlo poco prima, è stata una videoclip in cui è stato sottolineato il recente avvicinamento della modella con Lorenzo Spolverato. Javier aveva ottenuto il biglietto di ritorno in precedenza, perciò ha potuto rientrare nella casa.

Una catena di salvataggio ha portato poi al televoto flash Tommaso e Mariavittoria, che hanno scelto di portare con loro Chiara. A farne le spese è stato l’idraulico Franchi, che è stato definitivamente eliminato dal Grande Fratello. Per lui infatti, non era prevista la seconda possibilità.

GF 18, quarantesima puntata: le nomination

La conclusione della serata ha portato a conoscere i nuovi nominati, che si sfideranno al televoto fino alla puntata di lunedì. Questa volta il pubblico dovrà scegliere tra Giglio, Helena e Chiara.

In attesa di conoscere l’esito che sarà rivelato la prossima settimana, scopri come rivivere le emozioni della serata con la replica in tv e streaming.