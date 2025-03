Nella puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato un grande colpo di scena, ovvero, l’eliminazione a sorpresa di Tommaso Franchi. Solitamente, è difficile che il pubblico da casa sfasci le coppie ma, a quanto pare, c’è stata un’eccezione. Di questo è rimasta molto delusa Mariavittoria Minghetti, che quest’oggi non è riuscita a trattenere le lacrime insieme a delle coinquiline. Alcune di loro sono apparse comprensive nei suoi riguardi, ma altre non hanno potuto fare a meno di lanciare qualche stoccata.

Lo sfogo di Mariavittoria per l’uscita di Tommaso dal GF e le parole pungenti di Shaila

L’uscita di Tommaso Franchi dalla casa del Grande Fratello ha lasciato tutti perplessi. La più provata, chiaramente, è stata Mariavittoria Minghetti. Malgrado tra i due ci siano state delle discussioni negli ultimi giorni, scoprire di non poter arrivare in finale insieme al suo fidanzato ha sconvolto la dottoressa. Quest’oggi, la giovane si è confrontata con Jessica Morlacchi e Shaila Gatta a cui ha fatto delle confessioni.

In tale occasione, Mariavittoria ha detto tra le lacrime di non capire per quale ragione il pubblico abbia deciso di sacrificare proprio il suo fidanzato. A quel punto, però, è stata alquanto perentoria la replica di Shaila. La ballerina, infatti, ha ammesso che, molto probabilmente, a penalizzare Tommaso sia stata la sua scarsa propensione ad aprirsi. Il pubblico da casa si affeziona di più ai personaggi che si mostrano per quello che sono, nel bene e nel male, e non alle persone troppo posate e chiuse.

La Minghetti cerca conforto in Jessica Morlacchi

Le parole di Shaila, malgrado non siano state dette molto probabilmente con l’intento di ferire, hanno sortito l’effetto inverso in Mariavittoria. La ragazza, infatti, si è sfogata con Jessica ammettendo di essere rimasta piuttosto male per le parole della sua coinquilina. Shaila, infatti, avrebbe potuto mostrare un po’ più di delicatezza in un momento così toccante e triste per la Minghetti. La cantante ha replicato in modo alquanto neutrale esortando la coinquilina a non dare troppo peso alla cosa, in quanto quello fosse solamente il punto di vista della Gatta.

La ragazza, poi, ha anche svelato di non essere d’accordo con il punto di vista di molti, ovvero, quello secondo cui Tommaso si sarebbe dedicato troppo alla coppia e meno a se stesso all’interno della casa. Questo, dunque, avrebbe finito per farlo conoscere dal pubblico solo come il “fidanzato di Mariavittoria” e non come Tommaso in sé. Ma sarà davvero questo il motivo della sua eliminazione?