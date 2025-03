Le anticipazioni della puntata del 13 marzo del Grande Fratello hanno dell’esilarante. Nel corso della puntata che andrà in onda questa sera, infatti, ci saranno diversi eventi degni di nota, tra cui un possibile annuncio a sorpresa, ma non solo. I concorrenti saranno sottoposti a dei veri e propri casting per una fiction. Ecco tutto quello che succederà.

Casting a sorpresa per i concorrenti del GF: cosa succederà nella puntata del 13 marzo

Quella di questa sera sarà una puntata davvero scoppiettante al Grande Fratello. Alfonso Signorini informerà i concorrenti circa l’ingresso nella casa di un volto molto noto, ovvero, Lory Del Santo. La donna avrà un compito ben preciso, ovvero, effettuare dei casting finalizzati alla scelta di alcuni attori da annoverare all’interno di una sua nuova serie. Il momento, chiaramente, sarà colmo di trash e di episodi esilaranti.

Oltre a questo, poi, ci sarà anche una sorpresa inaspettata per Luca Giglioli. Il concorrente che tutti sono soliti chiamare Giglio avrà la possibilità di riabbracciare sua madre dopo tutto questo tempo. Grande ansia e attesa, poi, per il verdetto, che in questa manche vede sfidarsi Stefania Orlando, Helena Prestes e Chiara Cainelli: chi tra di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa del GF perdendo la possibilità di arrivare in finale?

Annuncio a sorpresa nella casa del GF? Che potrebbe succedere

Ovviamente sarà dato spazio anche alle emozioni e ai sentimenti e, proprio in questo ambito, potrebbe essere dato un annuncio inaspettato. In queste ore abbiamo parlato del fatto che una concorrente del GF potrebbe essere in dolce attesa. Ebbene, adesso sono trapelate nuove indiscrezioni. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, infatti, pare che la ragazza in questione abbia un ritardo di ben 25 giorni, ragion per cui dovrebbe essere sottoposta ad un test di gravidanza in queste ore.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nel caso in cui l’esito dovesse essere positivo, l’annuncio potrebbe essere dato direttamente nel corso della puntata di questa sera. Al momento non è dato sapere chi sia la diretta interessata, ma i sospetti dei telespettatori non possono che andare soprattutto su Shaila Gatta ed Helena Prestes, che sono le due ragazze che hanno avuto certamente dei rapporti all’interno della casa. Non resta che attendere la puntata del GF di stasera, dunque, per vedere che cosa succederà.