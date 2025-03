Questa sera, giovedì 13 marzo, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. In queste ore, però, sul web stanno circolando diverse indiscrezioni che riguardano il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nello specifico, sembrerebbe che un concorrente abbia avuto delle informazioni dall’esterno, ma non è tutto. Un’altra potrebbe essere in dolce attesa e, inoltre, nella puntata di stasera del GF potrebbe esserci un grande ritorno all’interno della casa.

Concorrente incinta e informazioni dall’esterno ad un esponente del GF

Sul web stanno circolando delle indiscrezioni piuttosto intriganti in merito al Grande Fratello. A riportare queste informazioni è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha raccolto le segnalazioni di alcuni suoi fan, i quali hanno fatto delle confessioni degne di nota. Partendo dalla prima cosa che è emersa, essa riguarda una concorrente del GF che potrebbe essere incinta. Per il momento, però, non si sa di chi possa trattarsi, dunque, il “toto-scommesse” è aperto.

La seconda indiscrezione, invece, riguarda il caos che in questi giorni c’è fuori dalla casa. Dopo la diffusione della notizia secondo cui il GF potrebbe chiudere per sempre a causa di un esposto del Codacons, pare che lo staff del programma sia andato in tilt. Alcuni autori sembrerebbero aver chiamato in confessionale uno dei concorrenti per metterlo al corrente di quanto starebbe accadendo. La persona in questione, però, sarebbe stata intimata di non rivelare a nessuno il contenuto di tale conversazione, ragion per cui il resto dei partecipanti è all’oscuro di tutto.

Possibile ingresso nella casa del GF di un ex concorrente famoso

Infine, poi, in merito alla puntata del GF che andrà in onda questa sera, sicuramente i colpi di scena non mancheranno. Oltre a scoprire l’esito del televoto, che vede sfidarsi Stefania Orlando, Helena Prestes e Chiara Cainelli, e i confronti necessari tra alcuni concorrenti a seguito di alcuni episodi che si sono verificati in questi giorni, ci saranno anche delle sorprese.

In particolar modo, Tommaso Zorzi è stato avvistato a Roma. Questo ha spinto in tanti a credere che l’ex concorrente, e vincitore, di una passata edizione del GF possa rientrare in casa per fare una sorpresa ad una sua cara amica, ovvero, Stefania Orlando. Per questo e molto altro non resta che attendere la puntata di questa sera.