Nel corso della puntata di lunedì scorso del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha avuto la possibilità di incontrare suo padre, con il quale non ha mai avuto un grande rapporto. A distanza di qualche giorno da quell’incontro, poi, la giovane ha fatto delle confessioni ai suoi compagni d’avventura in merito alle emozioni provate a seguito di quell’incontro.

Le amare confessioni di Zeudi Di Palma su suo padre dopo l’incontro al GF

Zeudi Di Palma ha fatto delle confidenze ad alcuni compagni d’avventura del Grande Fratello. Nello specifico, parlando con Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Federico Chimirri la ragazza ha detto delle cose alquanto lapidarie sulla sua figura paterna. La giovane ha ammesso di non provare quasi nulla nei riguardi di suo padre, non ha neppure l’orgoglio che la spingerebbe a respingerlo a causa di come si è comportato lui in passato.

Questo, secondo il punto di vista di Zeudi, dipende dal fatto che non ha mai avuto una figura paterna di riferimento, proprio per tale ragione, non può neppure sentire la mancanza di un qualcosa che non ha mai avuto. Helena ha compreso perfettamente il suo stato d’animo, dato che anche lei ha dei pregressi familiari analoghi, cosa di cui ha parlato proprio di recente.

Zeudi annuncia una sua decisione

Jessica, invece, ha provato ad andare un po’ più a fondo nella questione. chiedendo alla coinquilina se in passato avesse mai provato ad instaurare un rapporto con suo padre. Zeudi ha risposto in maniera affermativa. Nello specifico, nel 2020 provò a contattarlo per riallacciare i rapporti, ma l’uomo non sembrò molto propenso ad assecondare il bisogno di sua figlia. Da quel momento in poi, dunque, per Zeudi si è rotto irrimediabilmente qualcosa.

Federico, allora, ha invitato la giovane a chiudere ogni tipo di rapporto con l’uomo in modo da gettarsi definitivamente il passato alle spalle. La Di Palma, però, non è apparsa d’accordo in quanto attualmente sente di provare quasi indifferenza nei confronti di suo padre, ragion per cui non crede sia opportuno agire in questo modo, ma preferisce continuare su questa linea.