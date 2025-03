Manca ormai sempre meno alla finalissima del Grande Fratello che, come lo stesso Alfonso Signorini ha annunciato, si svolgerà lunedì 31 marzo. Il programma di Canale 5 si appresta a chiudere i battenti, ma ha ancora in serbo per i telespettatori numerose sorprese.

La trentaseiesima puntata si è aperta con un ricordo commosso di Eleonora Giorgi, che si è spenta dopo una dura battaglia contro la malattia. L’attrice ha regalato al GF moltissimi momenti memorabili. La serata è entrata poi subito nel vivo con gli scontri più accesi. Ripercorriamo i punti salienti in questo riassunto.

GF 18, trentaseiesima puntata: scontri di fuoco tra le coppie

Le coppie si sono guadagnate il primo importante blocco della serata a causa di un battibecco scoppiato tra Helena e Shaila durante una gita al campo di golf. Quella che doveva essere una giornata di relax si è trasformata in un litigio che ha coinvolto anche Javier e Lorenzo.

Il primo si è mostrato insofferente verso gli atteggiamenti della compagna. Il secondo è sceso in campo a difendere l’ex velina. Tra questi ultimi sembra essere tornato inaspettatamente il sereno.

Le manovre di riappacificazione degli Shailenzo destano molti sospetti in casa e fuori: è pura strategia per far parlare? Nel frattempo, anche la Prestes è stata duramente attaccata. Il suo spirito “attaccabrighe” per molti ha superato il limite.

GF 18, trentaseiesima puntata: Zeudi rifiuta il padre in diretta

Il GF diventa come sempre occasione per approfondire le particolari situazioni personali dei protagonisti. Zeudi Di Palma è stata chiamata a parlare del rapporto inesistente col padre Pasquale. Nonostante la madre non le abbia mai impedito di riallacciare un legame, lei ha sofferto molto del disinteresse dell’uomo nei suoi confronti.

Scoprire che era a due passi da lei per farle una sorpresa dunque, non è bastato a smuoverla dalla sua posizione. “Perché proprio ora che sono un personaggio noto e sono al Grande Fratello?”, ha chiesto l’ex Miss Italia. Dietro suggerimento di Signorini, Zeudi ha deciso di stringergli la mano, ma attenderà all’esterno ulteriori avvicinamenti da parte del padre.

GF 18, trentaseiesima puntata: due eliminati

Ben due concorrenti hanno dovuto abbandonare la casa del GF in questa occasione. Il primo, a seguito del televoto che era già in corso. Si sono salvati in questa fase Helena, Zeudi, Chiara e Mattia. Ad uscire dal reality show è stata Maria Teresa Ruta.

I gieffini salvi hanno potuto salvare a loro volta un concorrente a testa. Sono rimasti fuori Stefania, Federico e Tommaso. Grazie ai piramidali, Stefania e Federico hanno dovuto scegliere chi portare in nomination. La prima ha optato per Chiara mentre il secondo per Mattia. É partito così il televoto flash.

Dopo la prima scrematura, il verdetto finale ha visto scontrarsi Mattia, Chiara e Tommaso, che sono stati accolti in studio. Il secondo eliminato di questa puntata è stato Mattia Fumagalli, che non si è risparmiato dal mandare delle frecciatine agli ex compagni.

GF 18, trentaseiesima puntata: intervista doppia ai finalisti

Nell’attesa di scoprire chi saranno i prossimi finalisti, Alfonso Signorini ha regalato al pubblico un’intervista doppia dei primi due proclamati: Jessica e Lorenzo. Sottoposti a domande spinose, entrambi hanno risposto senza peli sulla lingua. Il conduttore ha chiesto chi vorrebbero in finale con loro.

La cantante ha fatto il nome di Helena come avversaria e di Mariavittoria come compagna. Spolverato invece, ha parlato di Shaila per il legame che li unisce. Come avversaria invece, preferirebbe anche lui Helena.

GF 18, trentaseiesima puntata: chi è stato nominato

Le nomination sono sempre più importanti al fine di sapere quali concorrenti si contenderanno la vittoria. Sono finiti al prossimo televoto Stefania, Mariavittoria, Chiara e Federico. Una parentesi inaspettata si è aperta in questa fase tra Lorenzo Spolverato ed Alfonso D’Apice.

Quest’ultimo ha preso la parola dallo studio affermando di non gradire il fatto che Chiara sia stata coinvolta nelle recenti dinamiche degli Shailenzo. Sembra proprio che l’amicizia tra i due uomini sia giunta al termine.

In attesa di sapere cosa accadrà giovedì prossimo, scopri come rivivere le emozioni della puntata con la replica in TV e streaming.