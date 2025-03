In questi giorni Helena Prestes, oltre che rendersi protagonista di accesi dibattiti, si sta anche aprendo con alcuni coinquilini della casa del Grande Fratello facendo delle confessioni molto private. Nello specifico, la giovane ha raccontato un dramma familiare che coinvolge sua madre. Ecco cosa ha rivelato.

Il dramma familiare di Helena Prestes: confessioni al GF

Helena Prestes non ha avuto una vita particolarmente facile, e questa è una cosa abbastanza risaputa. A un passo dalla fine del reality show, però, la giovane ha deciso di aprirsi ulteriormente svelando un racconto alquanto drammatico che riguarda la sua vita. In particolar modo, la giovane non ha più rapporti con sua madre da un po’ di tempo, e finalmente ha deciso di svelare il reale motivo.

Helena proviene da una famiglia molto povera, questo è stato il motivo per il quale decise di lasciare il Brasile per cercare di avere fortuna altrove. Ebbene, per tutto questo tempo, lei ha sempre provveduto al sostentamento di sua madre, inviandole anche a distanza del denaro. Ad un certo punto, però, disse alla donna che non avrebbe più potuto farlo, in quanto insieme al suo ex compagno stesse programmando di avere un figlio, per cui necessitava di tutto il denaro in suo possesso. Da quel momento in poi, la donna non volle più avere alcun tipo di contatto con la figlia.

Ecco perché la mamma di Helena è sparita

Nel corso del suo racconto Helena ha svelato di essere andata anche in Brasile una volta per incontrare sua madre, ma la donna sparì dalla circolazione. La Prestes dovette chiedere ad una sua zia informazioni sulla donna che l’ha messa al mondo. La zia le rispose che la madre stesse bene e fosse viva, tuttavia, non voleva più parlare con lei. Da quel momento in poi, le due non hanno avuto più alcun tipo di contatto.

La madre di Helena pare abbia sempre avuto un carattere alquanto spigoloso e ne è una dimostrazione il fatto che, quando scoprì che l’altra sua figlia, Mariana, stesse con una donna, la cacciò via di casa. Per contro, invece, Helena ha sempre appoggiato e supportato sua sorella. Insomma, senza fare troppa psicoanalisi, sembra proprio che dietro i comportamenti della concorrente, talvolta spropositati e inopportuni, ci sia tutto un mondo complesso che affonda le sue radici nella difficile situazione familiare da lei vissuta. Non resta che attendere la puntata di questa sera del GF per vedere se sarà toccato questo delicato argomento.