Le anticipazioni della puntata di questa sera del Grande Fratello, giovedì 6 marzo, rivelano che ci saranno dei colpi di scena e delle sorprese per i concorrenti. La finale di questa edizione del programma è sempre più vicina, dunque sembra giunto il momento di sorprendere i protagonisti in qualche modo che non si aspettano. Tra decisioni inaspettate, sorprese, lacrime e confronti, ecco tutto quello che succederà.

Sorprese e confronti nella puntata di questa sera del Grande Fratello

Nella puntata di stasera del Grande Fratello ci sarà, come sempre, grande spazio per le emozioni. Alfonso Signorini metterà a confronto alcuni concorrenti che in questi giorni si sono resi protagonisti di disguidi. Al centro dell’attenzione ci saranno sicuramente i rapporti tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier Martinez e, infine, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Tutti loro, chi per un motivo e chi per un altro, hanno avuto dei dissapori che dovranno essere appianati.

Per alcuni protagonisti, però, ci saranno delle sorprese inaspettate. Shaila riceverà la visita di sua madre, la quale avrà da consegnarle un messaggio molto importante. Anche Mariavittoria sarà spiazzata da una sorpresa. La giovane avrà la possibilità di leggere una lettera scritta da suo fratello, con il quale non ha avuto sempre rapporti idilliaci. Il momento si rivelerà sicuramente molto toccante.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nuovo finalista ed eliminazione

Ad un certo punto della puntata, poi, i concorrenti saranno posti dinanzi una decisione molto importante. Ciascuno di loro farà parte di una catena di salvataggi che, alla fine, porterà all’elezione del terzo finalista di questa edizione del programma. Chi oltre a Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi si aggiudicherà questo titolo? Ovviamente, poi, ci sarà l’esito del televoto. Una persona tra Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando e Federico Chimirri dovrà uscire per sempre dalla casa. Non resta che attendere la puntata di stasera del GF per scoprirlo.