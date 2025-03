Durante la scorsa puntata del Grande Fratello c’è stato un allontanamento tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Il motivo risiede nel fatto che la ragazza è rimasta male per il comportamento del suo fidanzato, il quale non l’ha difesa durante la gita fuoriporta mentre tutti gli altri concorrenti l’hanno attaccata. Dopo la diretta, così, i due si sono concessi un momento di confronto per parlare della faccenda e capire se fosse possibile trovare un punto d’incontro oppure no.

Helena e Javier discutono dopo la puntata di ieri del GF

Il rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez potrebbe subire una battuta d’arresto dopo quanto accaduto in questi giorni nella casa del Grande Fratello. La gita fuoriporta che hanno fatto i veterani ha generato un certo sgomento facendo nascere diverse discussioni. Come sempre, al centro dell’attenzione c’è stata Helena Prestes La ragazza ha discusso pesantemente con Shaila Gatta ed è stata attaccata anche dagli altri concorrenti.

La questione è stata affrontata anche nel corso della puntata di ieri del GF, dove Helena si è dovuta difendere dai continui attacchi da parte dei coinquilini. Ebbene, a rendere particolarmente cupo lo stato d’animo della Prestes è stato anche il fatto che, sia in gira, sia durante la puntata, il suo fidanzato Javier Martinez non sia mai intervenuto per prendere le sue difese. Dopo la diretta, così, i due hanno affrontato la questione e la Prestes si è detta particolarmente delusa dal comportamento del ragazzo. Quest’ultimo, però, ha replicato in maniera netta e spiazzante.

Il gesto di Martinez verso la Prestes

Nel corso del confronto, Javier Martinez ha detto ad Helena Prestes di essere stanco di affrontare sempre le stesse discussioni. Secondo il suo punto di vista, la ragazza farebbe bene a chiamarsi fuori certe discussioni, in quanto ormai non ha davvero più senso continuare a farsi il sangue amaro per queste dinamiche. Helena, però, non è sembrata molto d’accordo con il fidanzato, sta di fatto che ha ribadito quanto si sia sentita sola in questi momenti.

Helena, inoltre, ha anche affermato che, malgrado ci provi a lasciarsi scivolare addosso delle cose, non ce la fa, in quanto non è nel suo carattere comportarsi in questo modo. La discussione non sembra evolversi in maniera positiva per i due, al punto che il pallavolista ha lasciato la stanza piuttosto arrabbiato. In un secondo momento, però, Javier ha tentato un nuovo confronto con Helena che, stavolta, ha sortito un risultato differente. Il ragazzo ha provato a comprendere lo stato d’animo della coinquilina, sta di fatto che l’ha abbracciata cercando di farle sentire tutta la sua vicinanza. Così i due sembrano aver messo da parte i dissapori, ma questa tregua durerà oppure verrà spazzata via dalla prossima discussione di cui si renderà protagonista la modella?