Quella che doveva essere una giornata all’insegna del relax e del divertimento si è trasformata in un vero incubo per alcuni concorrenti del Grande Fratello. Ieri, infatti, gli autori hanno deciso di regalare ai veterani la possibilità di uscire dalla casa per concedersi una giornata particolare. Durante la gita, però, sono sorte delle discussioni particolarmente accese, e la più animata è stata soprattutto quella tra Shaila Gatta, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, ma non solo. A raccontare quanto accaduto sono stati proprio i diretti interessati al loro rientro in casa.

La lite tra Lorenzo, Shaila ed Helena durante la gita fuoriporta al GF

La gita fuoriporta si è trasformata in un momento di scontro per alcuni concorrenti del GF. Tutto sembrava procedere serenamente quando, improvvisamente, Helena e Shaila hanno cominciato a discutere. Tra le due sembrava essere in atto una riconciliazione, sta di fatto che si sono sedute anche vicino durante il pranzo. Ad ogni modo, questa vicinanza ha, in men che non si dica, fatto nascere delle polemiche. Tutto è partito da un complimento che la Prestes ha fatto alla Gatta. Nello specifico, la modella ha detto alla ballerina di essere contenta che abbia lasciato Lorenzo Spolverato mettendo al primo posto se stessa.

Le parole di Helena, però, pare siano state fraintese da Shaila, che non ha esitato a ribattere in maniera decisamente piccata. La ballerina, infatti, avrebbe accusato Helena di gioire dei problemi altrui e di godere della separazione tra lei e Lorenzo. Da lì, poi, le due pare abbiano iniziato a punzecchiarsi in maniera piuttosto aggressiva, fino ad arrivare a sfociare in una lite profonda che ha coinvolto anche Lorenzo. Spolverato, sentendosi menzionato dalle due ragazze, pare sia intervenuto ed abbia invitato entrambe a non parlare di lui.

I commenti dei concorrenti al ritorno della gita e lo sfogo di Helena Prestes

Il tutto è stato riportato dai concorrenti una volta rientrati nella casa. A commentare l’accaduto è stata soprattutto Stefania Orlando, la quale ha ascoltato principalmente la versione dei fatti di Helena. Stando a quanto riportato dall’ex vippona del GF, Lorenzo avrebbe finito per rendere la discussione ancora più aspra a causa del suo intervento decisamente inappropriato. Invece di distendere il clima, infatti, Spolverato si sarebbe messo in mezzo pur se non chiamato in causa in maniera diretta. Della stessa opinione di Stefania è stata anche Mariavittoria Minghetti.

Ad ogni modo, una volta in casa, gli animi hanno continuato ad essere profondamente tesi. Helena Prestes, infatti, è scoppiata in un pianto disperato che ha toccato il cuore dei telespettatori della trasmissione. In molti, infatti, si sono riversati sui social per commentare quanto accaduto e per reputare davvero ignobile arrivare a ridurre una ragazza in questo stato per un semplice e banale gioco. Ma sarà davvero così o c’è un pizzico di strategia anche in questa nuova discussione?

Altra lite anche tra Javier Martinez e Chiara Cainelli: che è successo

Nel frattempo, a rendere inquieti gli animi ci hanno pensato anche altri concorrenti, che anche hanno discusso durante la gita fuoriporta. Chiara Cainelli si confida con Luca Giglioli a cui racconta una discussione avvenuta con Javier Martinez. A quanto pare i due hanno litigato a causa della relazione tra la ragazza e Alfonso D’Apice. Chiara ha commentato l’accaduto dicendo di notare che Javier sia alquanto prevenuta nei suoi riguardi, sta di fatto che i due non riescono ad avere mai un confronto civile.

Stessa cosa accadrebbe anche tra Martinez e Zeudi Di Palma, con cui ci sono state altre tensioni. Al contempo, però, la Cinelli si è lasciata scappare qualche lacrima in quanto vorrebbe che il clima nella casa fosse sereno e vorrebbe evitare che si ripetano simili discussioni. Insomma, quella che doveva essere una semplice gita fuoriporta si è trasformata in un’occasione di scontro e di tensioni per alcuni concorrenti.