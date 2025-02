Ancora una volta i concorrenti del Grande Fratello sono stati spiazzati da un comunicato ufficiale da parte degli autori. In particolar modo, alcuni protagonisti di questa edizione del programma sono stati invitati ad uscire dall’abitazione per concedersi una “giornata particolare”. Coloro i quali sono rimasti, invece, sono stati spiazzati da un messaggio che ha scosso un po’ gli animi.

Comunicato ufficiale al GF per alcuni concorrenti: cosa è successo

Il Grande Fratello si accinge a chiudere i battenti. La finale di questa lunga, e un po’ povera, edizione del reality show è prevista per il giorno lunedì 31 marzo. Alcuni concorrenti, dunque, si trovano all’interno delle quattro mura da quasi sei mesi. Per tale motivo, gli autori hanno deciso di regalare ai veterani una nuova “fuga”, come accaduto anche qualche settimana fa.

Ad un certo punto, infatti, i concorrenti sono stati convocati in salotto ed hanno appreso il contenuto di un comunicato ufficiale secondo il quale tutti i veterani sono stati invitati ad uscire dalla casa per concedersi una gita fuori porta. I protagonisti di questo regalo hanno accolto con estrema gioia la notizia, sta di fatto che in fretta e furia tutti si sono preparati per uscire. Prima di farlo, però, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi hanno scritto un messaggio per chi, invece, sarebbe rimasto in casa.

La reazione di chi è stato escluso dal comunicato

I concorrenti che non sono stati coinvolti dal comunicato degli autori del GF sono stati Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. Lor tre, infatti, sono rimasti chiusi in confessionale ignari di tutto quello che stesse succedendo al di fuori. Nel momento in cui sono usciti, poi, hanno fatto una scoperta alquanto spiacevole. La casa era totalmente deserta, non c’erano schiamazzi, risate e confusione, ma tutto era estremamente silenzioso. Un solo bigliettino ad attendere i protagonisti.

Al suo interno c’era un messaggio nel quale le new entry sono state informate circa l’uscita temporanea dei coinquilini dalla casa. I tre protagonisti sono stati invitati a godersi la pace e la serenità della casa deserta. Maria Teresa, Mattia e Federico sono rimasti spiazzati ed hanno iniziato a fare delle ipotesi in merito al motivo dell’uscita dei coinquilini. Alcuni hanno ipotizzato una gita fuori porta, mentre altri hanno pensato che i compagni potessero essere in tugurio. Ad ogni modo, la tristezza è durata poco tempo, in quanto subito dopo i tre protagonisti si sono recati in giardino rallegrati dalla musica e dalle tante risate.