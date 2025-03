Animi inquieti nella casa del Grande Fratello. Dopo la scorsa puntata del programma c’è stato uno scontro particolarmente acceso tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Già durante la messa in onda i due hanno discusso un po’ a causa di alcune cose che hanno coinvolto Chiara Cainelli. Dopo la messa in onda, però, Mariavittoria ha preso di mira il suo fidanzato muovendo contro di lui delle accuse piuttosto importanti, che hanno spinto Tommaso a stare molto male.

Mariavittoria critica il comportamento di Tommaso dopo il GF: scoppia la lite

A seguito della puntata di ieri del Grande Fratello c’è stata una lite molto forte tra Tommaso e Mariavittoria. Tutto è partito da quest’ultima, la quale ha sbottato contro il suo fidanzato accusandolo di non fare mai squadra con lei e di non difenderla mai come si deve. La giovane si è appigliata la fatto che, durante la lite con Chiara in fase di nomination, Tommaso non sia mai intervenuto per prendere le sue difese.

Nello specifico, Chiara non ha digerito la nomination della coinquilina e l’ha accusata di aver agito in questo modo solo perché è gelosa di alcuni avvicinamenti che ci sono stati tra di lei e Tommaso. Mariavittoria ha negato, ma avrebbe preferito vedere anche l’intervento del suo fidanzato in sua difesa, cosa che non è avvenuta. Per tale ragione, dopo la messa in onda, la ragazza ha sbottato contro Tommaso. Nello specifico, l’ha accusato di non tutelarla abbastanza e di lasciarla sola proprio nel momento del bisogno.

Franchi esausto: lo sfogo contro la Minghetti

Le parole adoperate da Mariavittoria Minghetti hanno toccato molto nel profondo Tommaso Franchi. Il ragazzo, infatti, è apparso molto stanco e provato dal modo in cui lo sta trattando la sua fidanzata. In sua difesa il concorrente ha dichiarato di non essere intervenuto durante la puntata in quanto non voleva intromettersi in una discussione tra due ragazze.

La dottoressa, però, non è sembrata convinta delle sue motivazioni, sta di fatto che ha continuato ad inveire contro il giovane accusandolo di non fare mai squadra con lei. Esausto di tutte le accuse, Tommaso ha chiosato dicendo alla compagna di essere ingiusta in quanto non apprezza di avere un fidanzato che la ama, che stravede per lei e che non fa altro che darle attenzioni. Nel frattempo, sul web sono in tanti a commentare quanto accaduto, e sempre più persone si stanno schierando dalla parte di Tommaso notando una certa insofferenza in lui per come sta agendo Mariavittoria. Proprio per questo c’è chi ha lanciato un allarme: “Sta male“. Sarà davvero così?