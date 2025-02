Il reality show di punta di Canale 5 si avvicina sempre più alla sua fase finale, ma continua a riservare numerosi colpi di scena ai telespettatori. Nel corso della trentacinquesima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì, un altro concorrente è stato eliminato.

Allo stesso tempo, il pubblico ha assistito alla reale crisi di una delle coppie più amate. In questo quadro si sono aggiunti degli scontri diretti che hanno lasciato l’amaro in bocca. Ripercorriamo i momenti salienti della serata in questo riassunto.

GF 18, trentacinquesima puntata: Helena in crisi

Una prima parentesi si è aperta su Helena Prestes, che nella precedente puntata ha avuto insieme a Stefania, Amanda e Jessica la possibilità di diventare finalista. Il voto del pubblico è ricaduto però sulla cantante, una scelta che ha fortemente turbato la modella.

Il conduttore ha mostrato le immagini della sua crisi, durante la quale Helena si chiedeva il motivo della scelta dei telespettatori. É chiaro che immaginava di essere la prima potenziale finalista, ma secondo Javier ha ancora buone opportunità di ottenere questo titolo.

GF 18, trentacinquesima puntata: Shaila e Lorenzo si separano

Per una coppia che va a gonfie vele (Helena e Javier), un’altra si disintegra a pochi passi dalla finale. Sono state mandate in onda le immagini dell’ultima e più grande litigata avvenuta nella notte tra Shaila e Lorenzo, ormai giunti ad una rottura totale. Il rapporto è stato definito “malsano” dallo stesso Signorini, che non può fare a meno di evidenziare le sofferenze che sta provocando.

Ancora una volta scorrono le immagini di Spolverato in preda ad una crisi aggressiva, durante la quale scaglia calci e pugni all’arredamento in piscina, per poi essere trattenuto dai compagni. La ballerina invece, in un fiume di lacrime, è giunta alla consapevolezza di voler stare sola. Lui però, continua a dichiararsi innamorato.

GF 18, trentacinquesima puntata: Zeudi contro Helena

Non passa in secondo piano neppure l’astio che ancora corre tra Zeudi di Palma ed Helena Prestes. É chiaro che tra le due non corra buon sangue e lo dimostra lo scontro in diretta che ha riaperto vecchie ruggini. Secondo la modella, l’ex Miss Italia non è stata sincera sulle sue preferenze sessuali, pertanto è stata recuperata una clip.

Nel video, Zeudi affermava di essere “biologicamente” attratta da Javier, ma di sentire un trasporto passionale anche verso le donne. La Di Palma dunque, conferma la sua bisessualità ma scatena le proteste di Helena. Beatrice Luzzi è intervenuta proponendo la sua idea: “Dovrebbero stare insieme tutti e tre”.

GF 18, trentacinquesima puntata: chi è stato eliminato

Nel corso della puntata un altro concorrente è stato eliminato a due passi dalla fine del reality show. Il televoto ha deciso di salvare Chiara, Maria Teresa, Zeudi ed Helena. Con il 9.75% di preferenze, ha dovuto abbandonare definitivamente il programma Amanda Lecciso.

GF 18, trentacinquesima puntata: dura scelta per i finalisti

I giochi si fanno sempre più spietati. Questa volta i due finalisti, Jessica e Lorenzo, sono stati invitati a scegliere un piramidale. Spolverato ha trovato quello oro, che gli ha permesso di dare il via ad una serie di sei salvataggi. Il milanese ha chiamato con sé Mariavittoria, Tommaso, Zeudi, Chiara, Giglio e Shaila.

Ha preso il via così una catena di salvataggio. Lorenzo ha salvato Shaila, che ha optato per Giglio. Questo ha scelto Tommaso che ha salvato Mariavittoria. L’ultima ha salvato Chiara. É rimasta fuori dunque Zeudi, che è finita dritta al televoto.

GF 18, trentacinquesima puntata: le nomination

La fase finale del Grande Fratello si basa sul “tutti contro tutti”. Anche in questa puntata si sono svolte le nomination, che hanno portato al televoto cinque concorrenti. Si sono aggiunti a Zeudi, già a rischio eliminazione, anche Chiara, Helena, Mattia e Maria Teresa.

É bene ricordare tuttavia, che la Di Palma si è già assicurata grazie al televoto un biglietto di ritorno, che le consentirà di ritornare in gioco qualora dovesse essere eliminata. Lei e gli altri concorrenti non ne sono a conoscenza.

