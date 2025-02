Come molti immaginavano, la trentaduesima puntata del Grande Fratello ha messo ancora una volta al centro dell’attenzione le coppie. Nel corso della serata andata in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini, sono stati affrontati i momenti di tensione che hanno generato scontri tra gli inquilini.

I telespettatori hanno scoperto l’esito del televoto, che ha portato ad un’eliminazione che ha spiazzato. Le sorprese hanno arricchito di ulteriori tasselli le dinamiche del reality show. Ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto.

GF 18, trentaduesima puntata: cade la maschera di Alfonso

Come già accaduto nella precedente puntata, un importante blocco è stato dedicato ad Alfonso D’Apice. L’ex volto di Temptation Island sembra aver perso la maschera di “buono” con cui il pubblico si era abituato a conoscerlo. Intervenendo in difesa della fidanzata Chiara Cainelli, ha contribuito a dividere la casa in due schieramenti, sollevando molte polemiche con il suo atteggiamento.

In primis, non sono piaciute le sue parole nei confronti di Stefania Orlando. Ma anche i suoi scontri con Federico Chimirri hanno scaldato gli animi. “Sei cambiato, vuoi imitare Lorenzo ma lui è così”, ha tuonato lo chef quando D’Apice gli si è seduto davanti. Il dj inoltre, lo ha accusato di essere irrispettoso e maleducato verso chi è più grande di lui.

GF 18, trentaduesima puntata: il segreto di Mariavittoria

I colpi di scena con Alfonso non sono finiti. L’ex di Federica è stato chiamato ad esprimersi anche sul suo rapporto con Mariavittoria. Un tempo molto uniti, i due sono oggi ai poli opposti. É stata presa in esame la frase “ti faccio saltare” pronunciata da D’Apice, che ha indignato il web.

Questo ha sottolineato che intendeva dire che avrebbe fatto saltare la copertura della Minghetti. In effetti, dopo alcune insistenze, ha rivelato il “segreto” della dottoressa. “Ci scambiavamo messaggi sulla lavagna. Mi ha detto di aspettarla che avrebbe lasciato Tommaso“. Il tema ha scatenato la delusione di Franchi.

GF 18, trentaduesima puntata: sorprese per Iago e Stefania

In ogni puntata il GF sceglie di coccolare alcuni dei concorrenti con delle sorprese speciali. É toccato questa volta a Iago, che ha fatto conoscere un inedito lato di sé. L’attore ha ripercorso il dolore per la scomparsa del padre, che si è sempre impegnato nel mantenere una famiglia di sani valori.

In più, l’uomo era stato turbato dall’allontanamento tra Iago e suo fratello, poi riconciliatisi nel tempo. Garcia ha potuto riabbracciare la mamma Carlota, che ha commosso con la sua dolcezza. É arrivato poi il momento di Stefania Orlando, che è apparsa molto giù a seguito delle frecciatine arrivate nei suoi confronti.

É giunta ad abbracciarla l’amica Anna Pettinelli, che le ha dato sostegno morale invitandola a tirare fuori la sua grinta. Alzando i toni, la speaker ha poi rimproverato Alfonso e Chiara per il loro comportamento.

GF 18, trentaduesima puntata: chi è stato eliminato

Il momento centrale della serata è stata la nuova eliminazione. Sono rimasti ad attendere l’esito Alfonso e Iago, per i quali la casa si è letteralmente divisa. Disposti in due zone diverse della casa, sono stati raggiunti dai loro amici, che hanno atteso il verdetto. L’eliminato è stato Alfonso D’Apice e la notizia è stata accolta con grande incredulità.

Iago ha potuto festeggiare coi suoi sostenitori, sorpreso dalla decisione del pubblico. I rivali invece, hanno stentato a credere all’uscita di Alfonso. Ben oltre la fine della puntata, i gieffini hanno continuato ad ipotizzare che si trattasse di uno scherzo e che D’Apice possa essere in realtà, un secondo finalista. Il giudizio invece, è definitivo.

GF 18, trentaduesima puntata: le nomination

Ancora una volta a conclusione di serata si sono svolte le nomination, suddivise tra palesi e segrete. Sono tanti i nomi finiti al televoto questa volta: Shaila, Mariavittoria, Maxime, Giglio, Federico, Amanda, Stefania, Iago, Chiara e Maria Teresa.

In attesa di conoscere l’identità del prossimo eliminato nella serata di giovedì, non resta che scoprire come rivivere le emozioni della serata con la replica del GF in TV e streaming.